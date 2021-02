Sevilla FC - Getafe en directo: crónica, resultado, goles y minuto a minuto.

El Sevilla FC espera mantener su gran nivel y su buena racha de resultados ante un Getafe que siempre da problemas. En el Sánchez-Pizjuán, todo listo para el envite, con once confirmado por parte del Sevilla FC:





Como cabía esperar, Aleix Vidal releva a un Jesús Navas que no ha entrado en la convocatoria. Otras novedades en el once es la entrada de Óliver Torres por un sancionado Rakitic y la vuelta de Escudero, recuperado de su lesión en el codo. Asimismo, Gudelj da descanso a Fernando de cara al primer duelo copero frente al FC Barcelona el próximo miércoles.Por parte del, Bordalás ha elegido a los siguientes once jugadores: Yáñez; Damián, Djené, Sofian, Nyom, Kubo,, Maksimovic, Timor, Cucurella, Mata y AleñàEl Sevilla FC se conjura para sumar un nuevo triunfo y prolongar así el gran momento en el que se encuentra, antes de afrontar el miércoles la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona. Aquí, la previa de Estadio Deportivo El Getafe ha mejorado sus prestaciones tras la llegada de Kubo y el Aleñà y desde su cuenta de Twitter recuerdan un peligroso dato...A la finalización, toda la información del encuentro, aquí en Estadio Deportivo: crónica, notas, las mejores imágenes y vestuarios.