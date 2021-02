El West Ham vendrá de nuevo a por En-Nesyri. Así lo asegura The Daily Star, tabloide británico que informa que el delantero del Sevilla FC sigue siendo la primera opción en la lista de David Moyes.

El Sevilla FC recibió el pasado mes de enero una oferta del conjunto británico por unos 33 millones de euros, oferta que fue rechazada en Nervión al ser considerada insuficiente. "Lo que nos ofrecieron, no digo que fuera ridículo porque no lo era, pero no llenaba nuestra satisfacción deportivamente, la negociación duró un día. Fuimos tajantes y no hubo segunda oferta. Me gusta más el En-Nesyri del día del Eibar que el día de la Real. La evolución la veo en cómo presiona, cómo apoya al equipo defensivamente. Borja Iglesias, por ejemplo, ha hecho un gol magnífico hoy y ha metido tres goles en dos partidos. Eso son rachas. En dos partidos lleva tres goles. Con Youssef me quedo con eso. Ha metido gol siempre, siempre. Desde en una Copa juvenil, hasta ahora", explicó Monchi al respecto en los micrófonos de Canal Sur radio.

Pese a ello, desde la Premier insisten en que el West Ham no está dispuesto a renunciar a la idea de fichar a Youssef En-Nesyri, a quien ve como el sustituto de Sebastien Haller (que se marchó al Ajax). Por ello, aseguran, los 'hammers' volverán en verano a por el internacional marroquí en un movimiento que, consideran, será definitivo.

El Sevilla FC presupuestó el pasado mes de diciembre, en su junta general, unos ingresos por ventas de unos 43 millones de euros, lo que requerirá una gran venta el próximo verano. Pese a ello, en Nervión confían mucho en la proyección de En-Nesyri, quien ha sido designado por LaLiga como el mejor jugador del mes de enero. Por ello, hará falta que el West Ham llegue con una suma importante de dinero si finalmente quieren llevarse el gato al agua en este movimiento. 40 millones de euros se antoja la cifra a partir de la cual el Sevilla FC comenzaría a mutar su opinión al respecto del futuro de En-Nesyri.