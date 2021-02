El Getafe recurrirá las rojas de Djené y Bordalás

Martínez Munuera decretó el final del Sevilla FC-Getafe, pero la tensión y los hechos vividos sobre el terreno de juego del Sánchez-Pizjuán hará que el partido se continúe 'jugando'. Así, según anuncia @Radioestadio, el club madrileño presentará alegaciones al acta por las rojas mostradas a Djené y Bordalás.

Hay que recordar que pese a la dureza de la entrada, que provocó la lesión y la retirada en camilla del sevillista Ocampos, el colegiado no decretó ni falta. Fue, tras la revisión, previo aviso del VAR, cuando Martínez Munuera mostró la roja al central azulón. "En el minuto 54 el jugador (2) Dakoman Ortega, Djene fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada con el pie en forma de plancha usando fuerza excesiva, impactando en el adversario, siendo dicha acción en la disputa del balón", redactó el árbitro en el acta.

Bordalás, respecto a la entrada de su jugador, señaló que: "Se ha confiado y cuando ha querido reaccionar se llevó el balón, pero fortuitamente cometió esa falta a Ocampos", explicó, lo que deja entrever que la alegación del Getafe podría sustentarse en que el zaguero cometió esa entrada con el esférico en juego. El propio Bordalás la calificó de fortuita.

En cuanto, a la roja mostrada al míster alicantino, el acta dice lo siguiente: "Por ir de forma enérgica al centro del campo y darle un manotazo al delegado de campo". Dos partidos podrían caerle, según precedentes, salvo que el Comité de Competición considere que su actitud corresponde a un intento de agresión.

Bordalás, a la conclusión del partido, valoró así los hechos: "Le he leído en los labios algo muy grave y luego me ha increpado, haciéndome responsable. Dios me libre. Es lo que menos deseamos. He visto la jugada repetida y ha sido una entrada fortuita, ha llegado tarde Djené. Ha tocado balón, pero luego el árbitro, obviamente, lo ha visto y lo ha expulsado. Me he ido a interesar por el chico y lo que menos deseo es eso. De alguna manera, me han expulsado por culpa del entrenador rival, obviamente".