Monchi: "Don Julen Lopetegui Argote. Uno de los nuestros"

El contundente triunfo del Sevilla ante el Getafe (3-0) ha dejado el amargo sabor de la durísima entrada de Djené a Ocampos, quien tuvo que retirarse lesionado y quien, afortunadamente, no presenta daño óseo en el tobillo a la espera de las nuevas pruebas para conocer el estado de los ligamentos de su tobillo izquierdo (según informaba el Sevilla anoche tras las primeras pruebas radiológicas).

La acción de Djené generó un desagradable (y comprensible en el fragor de la 'batalla' deportiva) enfrentamiento verbal entre el técnico del Getafe, José Bordalás, y el del Sevilla, Julen Lopetegui. Bordalás llegó a decir a la conclusión del encuentro que "el entrenador del Sevilla me ha increpado; le he leído en los labios algo muy grave", mientras que Lopetegui se mostró conciliador tras la tensión vivida: "Pido disculpas; el entrenador del Sevilla FC debe comportarse mejor".

No sólo Lopetegui estaba indignado con la dureza del Getafe y con algunas de las decisiones del colegiado Martínez Munuera, que tuvo que ser avisado por el VAR para expulsar a Djené. También se vio a Monchi muy molesto en la grada del Sánchez-Pizjuán. Y precisamente el director deportivo salió anoche en defensa de su entrenador en redes sociales.

Concretamente, en su cuenta de Twitter, Monchi escribió el siguiente mensaje: "Todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero muy pocos lo reconocen. Don Julen Lopetegui Argote. Uno de los nuestros".

Como era de esperar, cientos de sevillistas han reforzado el mensaje del director deportivo refiriéndose a la jugada en la que Djené ha podido lesionar de gravedad a Ocampos y recordando la habitual dureza del Getafe de Bordalás:

"Y Jordan se ha escapado por los pelos, mirad la entrada de Timor que le quita hasta la bota. Poco ha dicho nuestro míster. Su reacción es normal y entendible, a mí me representa Lopetegui".

"Y lo de Nion. En todas las jugadas o te da la patada o te la da después sin balón. O el manotazo que le da a Koundé".

"Don Julen Lopetegui no se equivoca, tiene la reacción normal al preocuparse por uno de los nuestros. Recordad tanto tú (Monchi) como el míster que no estamos en las gradas, pero no estáis solos. A muerte con los míos".

"Si un entrenador ve salir a un jugador como ha visto el nuestro y no reacciona así, ese ni es entrenador ni nada. Como dice JLo, el Sevilla puede merecer otra reacción, pero una persona ha de reaccionar como usted JLo".