Munir, el mejor revulsivo de Primera.

El Sevilla FC es, junto al FC Barcelona, el único equipo que sigue vivo en las tres competiciones, meritorio logro dada la difícil temporada 20/21. ¿Razones? Varias. Exigencia de club, gran trabajo del entrenador€, pero sobre todo, contar con una de las mejores plantilla de la categoría, que puede darse el lujo de contar con el mejor revulsivo de Primera: Munir El Haddadi.

Los jugadores huyen del cartel de revulsivo para que no se le encasillen como suplente. No es el caso del internacional marroquí de nuevo cuño, con calidad para ser titular en este Sevilla FC, pero es tal la competencia en el once nervionense que, por ahora, está siendo decisivo desde el banquillo.

No es la primera vez que Lopetegui encarrila los encuentros con sus cambios, tanto por modificaciones tácticas del de Asteasu como por la calidad de los jugadores que ingresan al campo. Ante el Getafe, Munir y Papu, que anotaron el 1-0 y el 2-0, respectivamente.

En este sentido, hay que destacar el papel de Munir, que con el gol anotado frente al Getafe, se convierte en el jugador de LaLiga que más goles anota como suplente (3), igualado con el valencianista Manu Vallejo, según @OptaJose.

En el primer partido de Liga de la temporada, en el Carranza ante el Cádiz, deshizo el 1-1 que imperaba en el marcador; en este partido dio la única asistencia que lleva (1-3 de Rakitic). En la jornada 10 cerró el 4-2 endosando al Celta y el último, el citado contra el Getafe, que abrió el marcador.

El único tanto que suma como titular es el que logró en el Krasnodar-Sevilla FC de Champions, gol que supuso el 1-2.