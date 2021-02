El Sevilla ya prepara, con notables ausencias, la semifinal de Copa ante el Barça

No ha vuelto Jesús Navas a los entrenamientos de un Sevilla que ya prepara el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que se disputa este miércoles (21:00 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El capitán sigue sufriendo unas molestias en la cadera que no le permiten entrenar al ritmo de sus compañeros.



No ha sido la única ausencia notable en una sesión en la que Lopetegui tampoco ha podido contar con su otro lateral, el zurdo, Marcos Acuña, ni con Óscar Rodríguez, ni con Lucas Ocampos, a quien se le ha realizado un TAC y ya se conoce el alcance de su lesión en el tobillo izquierdo por la dura entrada de Djené: esguince grado II de la sindesmosis anterior y del ligamento peroneo calcáneo del tobillo izquierdo.



Seguramente para informar a Lopetegui de la evolución de los futbolistas con problemas físicos ha estado hoy en la ciudad deportiva el médico del club, Juan José Jiménez. También ha estado presente en la sesión el presidente del Sevilla, José Castro, quien también ha departido con Lopetegui.



Acuña es baja segura ante el Barça, Óscar Rodríguez podría tener opciones de volver y Navas es una incógnita que se resolverá a última hora.