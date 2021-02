Lopetegui: Navas, Koundé y el Barça de Koeman con "el mejor del mundo, Messi"

Julen Lopetegui no quiere polemizar con Bordalés, al que ha dejado claro que "la única víctima aquí es Lucas Ocampos", y está centrado en una semifinal de Copa ante el Barça a la que llegan ambos conjuntos en un buen estado de forma. En sus habituales elogios a los equipos rivales, Julen considera que el Barça de Koeman tiene "jugadores muy buenos en todas las líneas y al mejor jugador del mundo, Leso Messi".

Así lo ha dicho en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles en el Sánchez-Pizjuán (ida de semifinales de Copa), en la que ha confirmado la baja de Jesús Navas, además de las conocidas de Acuña, Óscar Rodríguez y Ocampos, y en la que ha tratado la actualidad de Sevilla y del Barcelona.

Confirma las molestias de Jesús Navas en la cadera

Jesús no va a estar disponible. Médicamente son los doctores los que técnicamente te lo pueden decir. Tiene unas molestias y hasta que no remitan no puede estar a disposición. Ojalá que sea lo antes posible.

La baja de Ocampos por "una lesión que sí es importante"

La lesión es importante. Va estar fuera en momento importante de la temporada. La ilusión nos la generan todas las competiciones en las que estamos y ahora toca unas semifinales. El equipo va a tratar de estar lo más preparado posible, en eso estamos enfocados.

Ocampos, uno de sus jugadores franquicia

Lucas es un jugador importante que ha jugado casi todos los partidos, como otros compañeros. Las bajas se lamentan, pero tenemos que pensar en las soluciones y confiar en los que están, que son los que van a participar. Este año, por lesiones, Covid, es un año complicado, pero debemos tener plena confianza en los que van a jugar.

Una temporada complicada por la exigencia y el escaso descanso

Todos somos conscientes de la exigencia después de jugar cada tres días desde el 18 septiembre, con sólo unos días de vacaciones. Ese es el contexto que existe, no podemos variarlo. Y tenemos que centrarnos en nuestra respuesta, en las alternativas y en los recursos. Sacar lo mejor de nosotros mismos, eso es lo que tratamos de hacer. En cuanto a los lesionados, tenemos bastantes bajas. Esperemos que se incorporen cuanto antes porque los vamos a necesitar a todos.



No valora la posible sanción por su expulsión ante el Getafe

Esperemos a lo que decida el comité y poco más tengo que decir en ese sentido.

La referencia del partido de la primera vuelta (1-1 en el marcador)

Los partidos pasados quedan lejos. Son partidos diferentes y una competición diferente. Ni ellos ni nosotros somos los mismos. Los equipos van cambiando, evolucionando. Un partido de semejante envergadura trataremos de afrontar con la mejor de nuestras caras un reto tan grande y tan exigente.

Dos equipos, Sevilla y Barça, en un buen momento

Muy bonita eliminatoria, atractivo, exigente, nos ilusiona mucho. Rival que está en un momento muy bueno. Somos consciente de la dificultad, pero también de la ilusión. Tenemos la sana intención de superar esa dificultad y de competir al Barcelona. Ellos están en un nivel muy alto, no sólo Messi. Nosotros también, eso es lo que pienso. Creo que se va a ver un gran partido de fútbol. Lógicamente con la exigencia del rival y lo que supone el jugar una semifinal, eso es lo que espero.

Se adapta al actual formato de Copa

Las competiciones están diseñadas de la mejor manera dentro de que se trata de una temporada atípica, también para los que organizan. Nos adaptamos y no perdemos energías en si es un mejor formato o no.

Valora el trabajo de Ronald Koeman

El Barcelona tiene la mano de su entrenador y es muy reconocible, dentro de la calidad que tienen sus jugadores. Creo que está haciendo un buen trabajo, desde la distancia.

¿Se puede ganar a un Barça menos temible que otros años?

Tenemos una oportunidad que nos la hemos ganados con un buen trabajo en la Copa, es fruto de todo lo hecho. Toca afrontarlo y confrontarlo, pero insisto, con la ilusión por bandera. Yo me centro en tratar de ayudar a mejorar y a mi equipo, y el rival que nos toca. Ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras. Confiamos en nuestro equipo sabiendo que nos van a llevar al límite en todas las circunstancias del juego.



Con Messi, el mejor del mundo

El Barcelona es un muy buen equipo, más Messi. Tiene jugadores muy buenos, aparte del mejor jugador del mundo. Muy buenos en todas las líneas y demarcaciones, y lo que aporta Messi. Pero más que mirar para afuera miramos para adentro, en dar lo mejor de nosotros

Koundé seguirá creciendo

Jules lleva ya casi dos años que nosotros. Tiene que ir creciendo por su condición y por lo que ama el fútbol. Tiene una mentalidad correcta que le va a permitir seguir creciendo.

Una final anticipada

Para nosotros en el formato que ha existido cada partido ha sido una final. Hay dos partidos, pero cada partido se afronta como si fuera el último. Nos lo tomamos pensando única y exclusivamente en el primer partido.