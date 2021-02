Mijatovic coloca a Isco en el Sevilla

El Madrid llegaba al partido que hoy jugaba ante el Getafe con lo justo. Entre sancionados y lesionados, tenía sólo 13 jugadores del primer equipo para afrontar este duelo y sólo tres centrocampistas (Modric, Casemiro e Isco). La gran novedad había sido la recuperación de un Isco que se perdió el partido ante el Huesca por lesión y que apuntaba al once titular. Finalmente, Zidane no sólo no lo sacó de inicio sino que dio entrada al canterano Marvin y cambió incluso su sistema para jugar con un 3-5-2, con Mendy de tercer central y Marvin y Marcelo como carrileros.

"Si no lo pone hoy es que Zidane no tiene confianza en él. Si hay un problema, éste solo se resuelve con la salida del jugador", aseguraba el exdirector deportivo madridista Pedja Mijatovic en la SER. El exjugador montenegrino analizó la suplencia del malagueño y, tras lo de hoy, obviando las molestias que ha arrastrado recientemente y que acaba de salir de una lesión, considera que su salida del Madrid está cantada.

Y ve al Sevilla como gran candidato a llevarse al jugador de Arroyo de la Miel. "Lopetegui es amigo mío y sé que le gusta mucho, pero hay que ver la ficha que está ganando en el Real Madrid y el dinero que le costaría al Sevilla la operación", aseguraba Mijatovic sobre el futuro de Isco.

Ése puede ser el gran hándicap para acometer el fichaje y el Sevilla tendrá que prever una oferta imaginativa para superar a sus rivales. El jugador acaba contrato en 2022 y, salvo sorpresa, saldrá el próximo verano. Y candidatos a recibirle no le van a faltar.