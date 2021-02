Tres sevillistas y un bético en el once ideal de la jornada 22

El once ideal de la jornada 22 presenta una nutrida representación de Sevilla y Betis, que representan un cuarto de los elegidos, con mayor presencia de los nervionenses tras su contundente victoria contra el Getafe. Así, hasta tres jugadores blanquirrojos (el club que más aporta) forman parte del mejor equipo de la semana que elabora la web especializada Whoscored a partir de las estadísticas de cada choque.

Así, la mitad de la defensa la integran futbolistas del Sevilla, con Koundé, un habitual en estas selecciones por su impresionante rendimiento, y Escudero, que completó un buen partido en su reaparición. El francés tiene una puntuación de 8,2 y el pucelano, de 7,5. No se acaba ahí la aportación sevillista, pues también ha entrado Joan Jordán, baluarte en el centro del campo de Lopetegui y que firmó una magistral asistencia en el 1-0 a Munir. El catalán registra la misma puntuación que Koundé, 8,2.

Por parte del Betis, la derrota ante el Barça en un partido en el que los de Pellegrini merecieron más, no ha impedido que meta un futbolista en este once, más concretamente Emerson, con 7,6 puntos, por lo que los carriles de este once ideal pertenecen a los hispalenses.

