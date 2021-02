Bono, una ganga en la línea de Oblak y Ter Stegen

Mucho tiene que ver en la buena racha del Sevilla FC, a las puertas de afrontar unas semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, el gran rendimiento de Yassine Bono, que en la recta final de la pasada campaña ya se convirtió en uno de los grandes héroes de la Europa League y este curso se ha confirmado como un portero de plenas garantías. Todo un especialista en parar penaltis, como demostró ante Betis y Alavés, que ha salvado a su equipo en muchas ocasiones, lo que le coloca por derecho propio entre los mejores porteros de LaLiga.



Hasta el momento, el ex del Girona ha encajado 13 goles en 18 encuentros ligueros (sólo ha faltado en tres, dos de ellos por coronavirus), dejando su meta a cero en 8 de esos choques. Con estos números, su porcentaje de imbatibilidad alcanza el 44,4%, sólo superado por el provisional Zamora, que no es otro que Jan Oblak, quien ha recibido 12 dianas en 20 partidos (55%).



Pero hay un dato en el que Bono sí iguala con el cancerbero del Atlético de Madrid, así como con el barcelonista Ter Stegen, que ha recibido 14 tantos en 15 duelos y presenta un 40% de imbatibilidad. Todos ellos realizan una media de tres paradas por partido, tal y como recoge el análisis estadístico realizado por @BeSoccerPro acerca de los guardametas con al menos 1.200 minutos disputados.



Obviamente, en este apartado influye el hecho de que a un equipo le disparen más que a otros, lo que hace que el portero con más paradas del campeonato sea Édgar Badía, del Elche, con casi 4 por encuentro, superando también a Bono otros como Jaume Doménech (Valencia), Masip (Valladolid) y Pacheco (Alavés).



En lo que pocos pueden alcanzar al internacional marroquí, sin embargo, es en el cometido principal de todo cancerbero: los goles concedidos. Hasta la fecha, en LaLiga, ha recibido 0,72 tantos por encuentro, mejorando a Courtois, Remiro y Ter Stegen, los siguientes en esta tabla, y siendo sólo superado por el referido Oblak. No hay dudas del tremendo acierto, y la ganga, que supuso ejercer en verano la opción de compra de 4 millones de euros, más 500.000 en variables, que le convirtió en sevillista hasta 2024. Aunque su valor de mercado, pese a todo, sigue siendo muy inferior al de estos otros grandes metas con los que se codea, pues según Transfermarkt está tasado en 15 kilos, lejos de los 75 de Ter Stegen o los 90 millones en los que está valorado Oblak.





Otra gráfica de dispersión: los porteros de Primera en paradas y goles concedidos ???? @LaLiga pic.twitter.com/zsG6Pqqlcm — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) February 9, 2021