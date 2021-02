Entrevista ED a Monchi: La polémica con el Getafe y sus reacciones en la grada

Monchi nunca rehúye ningún tema y en la entrevista concedida a ESTADIO analiza desde su punto de vista la polémica suscitada en el partido contra el Getafe y explica sus apasionadas reacciones en la grada que fueron vistas por televisión a raíz de diferentes decisiones arbitrales. Para el director deportivo, lo sucedido contra los azulones, con la durísima entrada de Djené a Ocampos y el enfrentamiento entre los técnicos, no tiene mayor recorrido y finalizó cuando Lopetegui podió disculpas.



"La polémica, en lo que supone al Sevilla,, el tiempo que tardó Julen en ir a rueda de prensa y pedir perdón., tenemos demasiados abiertos afortunadamente, con cosas muy ilusionantes, como para perder tiempo con esto", señaló en ED Monchi, que destaca la actitud del entrenador nervionense: ", una persona cabal, y reconoció su error. Todos tenemos derechos a equivocarnos, lo difícil a veces es reconocerlo, el míster lo hizo y para nosotros ya es historia esa polémica entre comillas.".

En cuanto a sus llamativas reacciones, Monchi le quitó importancia, asegurando, además, que no sólo se expresó así en este partido en concreto. "Me visteis porque me grabaron. Yo soy así. No digo que deba ser ejemplo para nada, pero es mi forma de entender este mundo. Soy una persona visceral, que me emociono muchísimo. Vivo el futbol de esa manera".

"No le falto el respeto nadie, lo que hago es defender los intereses de mi club y ser como soy. Para todo soy muy transparente y es mi manera de disfrutar de algo que la vida me ha dado como un regalo, dedicarme a lo que me gusta", comentó el de San Fernando, que afirma que siempre ha actuado de esta manera, también en temporadas anteriores.

"Si me hubieran puesto una camara en Colonia estaríamos hablando de lo mismo. Cuando habia público yo me sentaba en mi sitio de abonado, y cantaba los goles, ésa es la esencia de fútbol. Cuando estoy en un palco fuera trato de ser más comedido, pero, desde el respeto, a mí no me importa ni me molesta que un rival celebre un gol ni que un jugador que se va a otro equipo lo haga contra su ex. Hay que celebrarlos, es la felicidad de mucha gente", explicó un Monchi que se expresó en la entrevista con total claridad y transparencia.