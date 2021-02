Lopetegui: "Jugamos y defendimos bien, pero nos queda la mitad más complicada"

"El equipo ha hecho un gran partido ante un Barcelona que llegaba en un buen momento. Hemos jugado bien, hemos defendido bien y ha sido un partido muy bonito. Ahora, nos queda lo más complicado y más difícil, que es jugar en el Camp Nou. Somos conscientes de la dificultad", comenzaba Julen Lopetegui su alocución ante los medios de comunicación, tras el brillante triunfo del Sevilla FC ante los culés en las semifinales de la Copa del Rey. Un resultado positivo que, sin embargo, no genera confianza ni euforia aún.

"Llegar a semifinales es muy difícil, y lo hemos conseguido con un gran trabajo en las anteriores rondas. Estamos en el descanso de una eliminatoria de 180 minutos, por lo que queda mucho trabajo por hacer allí. Como mínimo, nos queda la mitad. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo espectacular, con jugadores en un excelente estado de forma, que te exigen muchísimo", insistía, a la vez que se felicitaba por el esfuerzo de los suyos: "Lógicamente, los chavales han hecho un gran esfuerzo. Si no es así, es imposible competir ante estos rivales. Ellos han tenido, como nosotros, oportunidades para marcar. Ahora, a aparcar esto y centrarnos en el partido más complejo de la semana, el del sábado ante el Huesca".

Sobre Koeman, que veía más justo un empate y consideró excesivo el 2-0, el vasco no se pronunció: "No voy a entrar a valorar sus palabras. Ha sido un partido bonito, con dos equipos que buscan la portería contraria. Ellos han tenido opciones de marcar, como nosotros de hacer algún gol más, como ya he dicho. Por supuesto que no nos confiamos. Insisto en que el que viene es el partido mas complejo de la semana. El Huesca ganó en Valladolid y casi le gana al Madrid. Están creciendo y será complicado".

Aunque no quiso centrarse en nombres propios, reconoció y alabó Lopetegui el partido de Joan Jordán y Bono, por los que le cuestionaron, haciendo un aparte con Koundé: "Jules está creciendo y tiene muchas ganas de seguir aprendiendo. Cuando el equipo está bien, todos quieren salir en la foto. No me quedo con su gol, sino con su actitud, su concentración y su potencia. Como el esfuerzo de todos, porque todos son necesarios. En cualquier momento, le suena el despertador y tienen que participar".