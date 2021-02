¿Cómo se para a Messi? Un precedente al que agarrarse

¿Quién para a Leo Messi? 37 goles y 29 victorias en 40 partidos, con 6 títulos a favor del argentino entre Copas del Rey y Supercopas de España y Europa. El balance del barcelonista ante su víctima favorita, el Sevilla FC, hace temer a cualquiera. Es al equipo al que más marca, ante el que más victorias ha logrado... Y sólo en Copa, donde a veces se le ha reservado, el argentino suma cuatro goles en cinco partidos, uno de ellos en el doloroso 5-0 de la final de la 17/18.

Aún estando mal, Messi es una pesadilla. Pero es que, además, el de Rosario se encuentra en el mejor momento de forma de la temporada. Su exhibición en el Benito Villamarín aún está en la retina de los aficionados sevillanos y cuatro días antes había sido clave en la remontada de Los Cármenes. A día de hoy es un auténtico huracán.

Preguntado por ello, Lopetegui quiso echar balones fuera. "No es solo Messi -dijo-, todos los futbolistas del Barcelona tienen un nivel altísimo. Es un buen equipo que, además, tiene al mejor jugador del mundo", indicaba.

Mientras a Messi le duró su 'depresión', el Barça era un equipo más, sus números no le daban para estar entre los cuatro primeros de LaLiga y apenas ganaba partidos fuera de casa. Sin embargo, desde que recuperó la 'alegría', el Barça es imparable y remonta un partido tras otro.

Frenarlo será clave para que el Sevilla FC tenga opciones de alcanzar la final de Copa del Rey. Pero, ¿cómo? "Esa es la pregunta que se hacen todos desde que debutó y no hay respuesta", señala alguien que le conoce muy bien, su compañero de selección Ángel Correa.

Con más sentido del humor lo explicó Gattuso hace unos meses. "¿Para a Messi? Yo podría marcarlo en sueños o jugando a la Playstation de mi hijo y seleccionando el Gattuso con la camiseta de Milán, cuando pesaba 15-20 kilos menos", indicó antes del Barça-Nápoles de la última Champions.

Fernando Reges sí parece tenerlo más claro. "¿Parar a Messi? Difícil, creo que no hay solución y no hay método para pararlo. Tenemos que hacerlo como un equipo, estar todos metidos y concentrados para cuando nos toque juntarnos atrás y estar pendientes de que Messi pueda hacer daño. Es difícil. Tenemos que tener un poco de suerte y que Messi no tenga su día", admitía ayer el centrocampista del Sevilla FC en una entrevista con Goal. Él ha sufrido en sus propias carnes, con el City y el Sevilla, al argentino.

Aunque también sabe lo que es ganarle, con el equipo de Manchester. Un triunfo (3-1 en la 16/17) en Champions en el que también participó Jesús Navas. Ellos, al menos, han podido con el 'ogro', algo que muchos de sus compañeros no han probado. No en vano, el Sevilla no doblega al Barça desde octubre de 2015, cuando los goles de Krohn-Dehli e Iborra hicieron inútil el penalti transformado por Neymar (2-1). Pero incluso ahí no estaba Messi. Con él en el campo, no le ganan desde las eliminatorias del título copero logrado en 2010. El de los sombreros. Es el precedente al que hay que agarrarse.