Entrevista ED: ¿Isco al Sevilla FC? Así lo explica Monchi

El nombre de Isco irrumpió con fuerza hace semanas en la actualidad del Sevilla y el propio presidente José Castro confirmó que había tenido una conversación con Monchi al respecto, de ahí la importancia de conocer en palabras del propio dirctor deportivo lo que hay detrás del posible interés por el futbolista madridista, ya fuera en el pasado mercado invernal como de cara a verano.

En la entrevista a ESTADIO, Monchi se expresa con claridad meridiana al respecto, reconociendo que es un "rumor lógico" pero apuntando también que la charla mantenida con el presidente no deja de ser una anécdota. Y es que, según el isleño, no ha realizado ningún movimiento hasta ahora para traer al talentoso futbolista del Real Madrid. "Si el presidente tuviera que decir todos los nombres que hablamos... La conversación duró aproximadamente 15 o 20 segundos. Es una noticia que había salido, él me preguntó y le dije que no, eso fue todo el interés por Isco", explicó Monchi.



En esta misma línea, Monchi entiende que sea un futbolista relacionable con Nervión y que, en cierto modo, es comprensible que pueda salir esa información, pero que no hay nada más: "No vivivimos en un sotano y leemos las cosas, pero más allá de que en el día a día hable con el presidente o el vicepresidente, hay cosas que saltan y el presidente me pregunta si eso es verdad y yo le digo 'Si, presi sí, no te lo he comentado', pero no es el caso de Isco. Es un rumor, un rumor lógico, porque quiere salir y aquí está un entrenador que lo ha tenido y con el que jugó a gran nivel, pero no hubo aboslutamente nada, ni un movimiento".