El error de Koundé ante el Barça que pasó totalmente desapercibido

Completó un auténtico partidazo, sigue creciendo cada día y, pese a ser posiblemente en estos momentos el mejor central de toda Europa, no se le atisba el techo a Jules Koundé (22).

en las tres que se han enfrentado ambos y después de marcar, habiendo estado unos minutos antes a puntos de marcar otro, el nombre del central galo está. Y no es para menos.

Koundé ocupó mucho campo, tuvo un 92,6 % en pases completados (63), entregó al compañero cuatro de los siete que balones que mandó en largo y realizó dos interceptaciones.

Sin embargo, hubo un error de ex del Girondins de Burdeos que pasó totalmente desapercibido durante el encuentro... y fue gracias a su compañero Yassine Bounou 'Bono', quien evitó que el equipo de Ronald Koeman se fuese con un marcador bastante más apretado al realizar hasta cuatro paradas de enorme mérito. Y una de ellas, precisamente, porque Koundé no salió a tiempo para provocar el fuera de juego.

La acción ocurrió en los primeros compases, cuando más apretaba el Barça. Griezmann se metió por dentro, le salieron a taparle Fernando y Diego Carlos, y Aleix y Escudero mantuvieron sus posciones para dejar en situación irregular al astro argentino... y el galo, tras dudar, reculó, habilitándole.

Por suerte para los nervionenses, emergió la figura de un Bono que aportó lo suyo también para que el Sevilla encare con una buena renta el encuentro de vuelta. El ex el Girona evitó el gol culé y Koundé, entre otras muchas cosas, lo marcó, aunque gracias al meta el la menciona acción no tuvo efecto en el marcador y quedó, prácticamente, como una anécdota. O, más bien, como un gran acierto del meta y no como un error del francés, a quien, con todo, se le puede reprochar poco. Está enorme y, como es lógico, en boca de todos.