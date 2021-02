Idrissi, por delante de Promes, pero sin minutos

Es muy pronto para sacar conclusiones sobre el préstamo de Oussama Idrissi al Ajax. Tal y como explicó ESTADIO, fue el propio internacional marroquí quien le planteó a Monchi la posibilidad de salir a préstamo, ante las pocas oportunidades que estaba teniendo y con la idea de estar a tope tanto para la Copa de África de Naciones como para la próxima pretemporada con el Sevilla FC.



En Nervión lo entendieron e Idrissi regresó a la Eredivisie. A priori, para reemplazar al exnervionense Quincy Promes, si bien éste sigue sin aceptar su regreso al Spartak de Moscú. Queda tiempo, pues el mercado ruso sigue abierto. El problema para el ex del AZ no es Promes, a quien Erik ten Hag deó fuera de su lista del encuentro que disputó el Ajax este miércoles por la noche ante el PSV, como medida de presión, sino Dusan Tadic.



El serbio suma 10 goles y 7 asistencias y no tiene pinta de que le vaya a dejar jugar mucho al extremo cedido por el Sevilla. Al menos, en el partido de Copa de Holanda se quedó sin salir, aun habiendo ofrecido su alineación el Ajax dándole la bienvenida a una convocatoria.