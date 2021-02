Papu Gómez, "superilusionado": "Ocampos ahora es un león enjaulado"

A Alejandro Darío Gómez, 'Papu' Gómez, se lo van a encontrar los aficionados sevillistas cualquier días paseando por las calles de la ciudad. Le gusta integrarse en la cultura de donde juega al fútbol y si el otro día ya colgaba en redes sociales su paseo con su mujer y sus hijos por el centro de Sevilla, hoy, tras el gran triunfo ante el Barça, vuelve a hacerlo. "Ahora voy a recoger a mi mujer, y a los niños y vamos a almorzar, que tenemos la tarde libre. Me gusta estar en contacto con la gente, empaparme de la cultura. Lo que ven en las redes sociales es lo que soy. Me gusta ir por la calle, tomar un café, estar con los niños en la calle. La gente me va a encontrar por las calles de Sevilla", ha manifestado Papu Gómez en Deportes COPE Sevilla, donde ha definido a Ocampos, ahora con su lesión, como "un animal, es un león enjaulado", y donde ha tratado otros temas de actualidad desde su llegada.

Todo le ha salido perfecto desde que llegó

El equipo venía demostrando muchísima solidez. Me acoplé bien al equipo y se dieron buenos resultados desde mi llegada, así que estoy superilusionado.

El triunfo ante el Barça, tal y como lo planteó Lopetegui

Lo preparamos y salió como se esperaba. Esa era la idea. Tener el control de la pelota y cuando no, ser un bloque compacto en el fondo y salir bien a las contras. Salió todo a la perfección.

El espectacular nivel de Koundé

Lo he empezado a conocer ahora y los partidos que le he visto me gusta mucho. Tiene coraje y mucha valentía para defender y para atacar por sorpresa, porque llega desde atrás y genera mucho peligro.

Muy buen resultado, pero nada decidido

Se ve que el grupo es un grupo muy unido. Me han hecho sentir como si estuviera desde hace años en el club. En el vestuario comentábamos que había que hacer otro gol. Va a ser complicado, pero no es lo mismo ir con un 1-0 que con un 2-0. No está nada decidido, sin duda. Sabemos la capacidad que tiene el Barcelona porque ya lo ha hecho en su historia. Estos partidos se juegan al límite en cada posibilidad y sabemos que aún queda mucho para llegar a la final.

Le gusta jugar por dentro, mejor que en la banda

Esa posición la he hecho casi toda la vida salvo en los últimos cuatro años. Desde mi llegada a Europa he jugado en la banda, pero en los últimos años he cambiado de posición y me gusta porque entro mucho en contacto con balón, todo balón casi todo el tiempo. Y acelerar, llegar por sorpresa, estar por el medio, estar y rematar al arco. Me gusta porque me gusta estar en contacto con el balón. Jugando sobre la línea tengo que esperar demasiado a recibir el balón, pero puedo hacerlo perfectamente.

Julen Lopetegui

Me parece un entrenador muy preparado, prepara muy bien los partidos.

Objetivo: intentar llegar lo más lejos posible en las tres competiciones

Es lo que todos deseamos. El Sevilla tiene muy buen equipo y le puede dar pelea a cualquiera. La idea es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones.



La omnipresencia de Monchi

Me ha llamado la atención que está en todos los detalles. Está muy presente y me gusta porque te resuelve todas las dudas y te arregla todos los problemas. De él habla su curriculum y estamos muy tranquilos.



El saludo de Mateu Lahoz antes del parido

Sé quien es, pero nunca me ha dirigido (arbitrado). Me dio la bienvenida y cruzamos algunas palabras. No tengo problemas con los árbitros.

Su conversación con Messi al final del partido

Hablamos de la vida. Me preguntó lo que había pasado en Atalanta. Le llamaba la atención encontrarme aquí en LaLiga. No hablamos nada raro, de mi integración al club, mi llegada y poco más. Luego se acercó Lucas y hablamos de su lesión. Es nuestro capitán en la selección argentina y queremos lo mejor para él.

La definición que hace de Lucas Ocampos

Lucas lo veo bien. Hoy le vi el tobillo y está sanando bastante rápido. Ojalá lo veamos entrenar pronto con nosotros. Es un animal, es un león enjaulado. En cualquier momento estará entrenando con nosotros.