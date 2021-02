Rakitic: "Esto se parece mucho ya a lo que yo quiero"

El croata Ivan Rakitic, autor del segundo tanto en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al F. C. Barcelona (2-0), evitó lanzar las campanas al vuelo y se mostró comprensivo con las críticas hacia su rendimiento hasta el momento. "Respeto siempre la opinión de todos", apuntó en una entrevista al programa 'Libre y directo' de la Cadena Ser, donde pasó revista a los diferentes puntos de la actualidad.

Llamamientos a la remontada en Barcelona...

"No he visto demasiado, la verdad, pero también lo entiendo, es normal. También sabemos que el Barça es capaz de todo. Sabemos que nos espera un partido muy difícil en Barcelona".





¿Tenía muy estudiado a Ter Stegen para definir en el gol así?

"Salió perfecta la jugada, creo que igual que yo le conozco a él, él también me conoce muy bien. Hemos tenido una relación muy cercana, hemos hablado siempre muchísimo. La busco ahí, encima del hombro, donde es más complicado, y menos mal que salió perfecto".





Causas de la falta de adaptación...

"No sólo que yo me tenga que acostumbrar a mis compañeros, sino también ellos un poquito a mí. Cada semana hay una pequeña mejora, eso no es fácil, no es dar a un botón. Es todo muy diferente, lo importante es que cada semana vaya a mejor. La gente que me conoce sabe que soy muy autocrítico, pero lo importante es que el equipo va como va, y estoy muy contento y tranquilo por lo que aporto a mis compañeros".





¿Comprensivo con las críticas?

"Respeto siempre la opinión de todos, y entiendo que la crítica va siempre para lo mejor del equipo. Al final llevamos todos al Sevilla en el corazón. No tengo ningún problema con eso, soy muy consciente de cómo han ido los primeros meses. Desde el primer momento he sentido la confianza del cuerpo técnico y mis compañeros. De ahí no me preocupo de nada, esto se parece mucho ya a lo que yo quiero".





Buen momento del equipo...

"Prefiero no hablar demasiado, sino trabajar mucho más. Todo esto nos tiene que llenar de motivación, de ganas y siempre con la misma humildad. Las cosas van por muy buen camino, pero en el fútbol puede cambiar todo muy rápido. El club tiene mucha experiencia y sabe manejar las situaciones. Hay trabajar, no hablar demasiado. Queremos trabajar, entrenar bien. Pensar en el siguiente partido, el Huesca, que es el más importante para nosotros".





Críticas a Messi por saludar a los argentinos del Sevilla...

"Es una pena, porque ante todo somos humanos, amigos, cercanos. Creo que Leo lleva muchísimos años con los tres chicos de aquí jugando en la selección. Yo he hablado con Junior, Bussi, con Jordi. No es echar una risas ni tonterías, lo que se pregunta es '¿cómo está la familia?', ¡¿cómo está todo?'. Creo que Leo sigue en su línea como los últimos 15 años, me gustaría que se quedase en España, pero siempre lo que él decida que sea lo mejor, por supuesto".





Estado de forma y proyección de Koundé...

"Hay que felicitar a Monchi, al presi y a todos los que han hecho posible la llegada de estos chavales. Jules está disfrutando, mejorando cada semana, trabaja. No piensa en otra cosa sino en disfrutar y trabajar el fútbol. Todo ese esfuerzo se traslada en buen juego, en buenos resultados. Ojalá se pueda quedar mucho tiempo con nosotros, pero también tenemos que ser realistas. Si tiene esa oportunidad hay que respetarlo. Se le quiere muchísimo en el vestuario. Estoy convencido de que Monchi seguirá preparado para todo. Cada jugador es diferente, cada uno tiene diferente mentalidad y manera de pensar. Lo importante es que él se siente cómodo, querido. Le podemos ayudar con que el equipo vaya ganando, vaya creciendo. Yo creo que si sigue algún año más aquí le va a venir muy bien, y después dar el paso. Él sabe que tiene el apoyo de todos y que le queremos tener aquí muchos años más".