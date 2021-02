Ter Stegen manda callar a un recogepelotas y Mateu acude 'en su auxilio' (vídeo)

El guardameta del F.C. Barcelona, Marc-André ter Stegen, protagonista con alguna intervención de nivel en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Sevilla F.C., se encaró con los recogepelotas cuando el colegiado indicó la llegada del descanso.

Justo antes de dirigirse al túnel de vestuarios, el meta alemán se giró hacia la grada y se llevó un dedo a la boca, en señal de mandar a callar a alguno de los recogepelotas. Luego se le pudo oír lo siguiente: "No, no, no, no. No pides nada. No pides nada".

Mateu Lahoz, al que no pasó inadvertido este pique, salió como un resorte en dirección a uno de los recogepelotas (posiblemente el responsable de la zona). "Porfa, hacedme un favor, escuchadme. Cuando el balón se quede ahí, lo lanzáis y entráis vosotros. Es vuestra función, ¿vale? Gracias. Que no pasa nada, buscamos soluciones para el segundo tiempo. Si se queda ahí se la das y entras tú", espetó el colegiado.

Su interpelado no sólo no puso objeciones a la reprimenda de Mateu Lahoz, sino que, con el pulgar hacia arriba, se mostró en todo momento colaborador.