El Barça sigue a lo suyo: "¡Fue penalti! Todo el mundo ha visto que la falta es dentro"

No ha sentado nada bien enla derrota azulgrana frente alen la Copa del Rey, de ahí que aún sigue el runrún en 'Can Barça' en relación al posible penalti que el colegiadono señaló en la pugna que mantuvieron Suso y Jordi Alba en la recta final del partido.Una acción en la que no parece haber nada punible y que, sin embargo, se tradujo en una falta peligrosa al borde del área según la interpretación del árbitro. Para, en cambio, hay un claro penalti. Esto ha dicho el técnico delsobre la acción en sí y sobre el posterior vídeo que el FC Barcelona lanzó a través de las redes sociales en un tuit en el que podía leerse: "Así lo vivimos a pie de campo"."No fue decisión mía, pero para mí es penalti. Hay una imagen del árbitro que dice que es falta, pero fuera. Si es cierto que hay falta, ¡pero ha sido dentro! No entiendo porqué el VAR no entra, todo el mundo ha visto que la falta es dentro y el árbitro admitió que es falta. El VAR tenía que ser el que le dijese que es dentro. Todo el mundo me ha dicho que es penalti, es penalti. Ellos se pueden equivocar, no problema, pero hay que dar la cara", explica el preparador del FC Barcelona.Una indignación en sintonía con la actitud de Ronald Koeman en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán tras el partido. El neerlandés señaló que "el arbitraje" de Mateu Lahoz "en general ha estado bien aunque todo el mundo dice que la jugada" decon Suso, en la que decretó falta fuera del área, "es penalti" e ignora "por qué el VAR no ha entrado".