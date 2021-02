Fernando reclama su 'asistencia' en el gol de Koundé

El gol de Koundé al Barça a a ser uno de esos goles recordados, sobre todo si el Sevilla logra en el Camp Nou certificar el pase a la final. También si no lo logra, porque de alguna forma ha sido la consagración de Jules Koundé como uno de los mejores centrales de LaLiga y, para muchos, también de Europa.



En la acción lo hace casi todo el central francés, pero en su arrancada desde campo propio hasta llegar al área de Ter Stegen recibe una ayuda de su compañero Fernando Reges que ha pasado desapercibida a la mayoría: el brasileño hace un bloqueo a Sergio Busquets con el que evita que el centrocampista del Barça pueda arrebatar el balón a Koundé.



El propio Fernando, en tono jocoso, reclama su asistencia en el gol de su compañero, porque casi roza el balón con el interior de su pie izquierdo. Si no se considera asistencia, al menos Fernando solicita el porcentaje del protagonismo que él merece: "Yo tengo ahí un poquito de pasarla, ¿sabes? Porque yo me pongo delante para que Busquets no pueda quitarle el balón.



"Si yo no estoy ahí, seguramente Busquets le habría quitado el balón. Yo tengo ahí un porcentaje. Ya se lo dije a Koundé. Él y mis compañeros lo saben", ha indicado en broma el centrocampista brasileño en el programa 'A balón parado' de Sevilla F.C. TV.





MEDIO GOL TUYO ???? https://t.co/Qg6qD7C09G — Jules Kounde (@jkeey4) February 11, 2021