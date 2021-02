Lopetegui, sobre el Huesca, Koundé, los halagos y el futuro de Jordán en la selección

El técnico del Sevilla F.C., Julen Lopetegui, fiel a su filosofía, quiso pasar página a la alegría copera ante el F.C. Barcelona para centrarse plenamente en la cita de este sábado frente al Huesca, correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga. En la rueda de prensa previa al encuentro, el preparador vasco alertó de las virtudes mañas más allá de que el equipo ocupe el farolillo rojo de la Primera división española.

¿Cómo está el equipo tras el esfuerzo del miércoles?

"Lógicamente, tratando de dar respuesta a lo que nos va a exigir un partido muy complejo contra el Huesca. El más complejo que hemos tenido, por de dónde venimos, a dónde vamos y sobre todo por el Huesca, que es un buen equipo, están haciendo un buen fútbol. Es un equipo totalmente vivo que venía de tener una muy buena dinámica, y que con este entrenador también la vuelve a tener. Esta es mi sensación desde la distancia, y no tengo ninguna duda de que la dificultad del partido va a ser máxima. Nos tenemos que colocar rápidamente con los cinco sentidos, porque el rival nos lo va a exigir y en eso estamos".





¿La incorporación al ataque de Koundé sale de él o lo trabajan?

"No me apetece mucho hablar de individualidades, y menos a 24 horas de un partido, donde vamos a necesitar al equipo más que a la individualidad. Mientras nosotros estamos terminando de jugar el partido nuestro, el Huesca estaba preparando el partido a todos los niveles".





¿Ve opciones de salvarse al Huesca?

"Sin ninguna duda que tiene posibilidades, a la altura que estamos y con la dinámica de juego que está mostrando... Míchel hizo un buen trabajo y ahora lo está haciendo Pacheta. Con un fondo común, un equipo que es capaz de jugar, de competir. En esencia es un equipo muy competitivo, muchos de los partidos que ha empatado ha podido ganarlos".





¿Es Koundé uno de los jugadores de más calidad que entrenó? ¿Qué opina de la última reflexión de Rubiales?

"Sobre la segunda no te puedo contestar, no tengo ni idea. No sé a lo que te refieres. Pero aunque lo supiera no te iba a contestar seguramente, conociéndome. Jules tiene 22 años, es un chico muy joven. Tiene unas buenas condiciones, pero la principal condición en el fútbol de elite es la cabeza, que marca las ganas de seguir creciendo. Cuanto más tranquilo le dejemos más va a crecer y aprender".





¿Puede notar la ansiedad el equipo ante este tipo de rivales? ¿Es este Sevilla una versión mejorada del de la temporada pasada?

"Afrontamos cada partido con la máxima ambición de ganar, son tres puntos más importantes que ninguno, sin ninguna duda, y el rival va a pensar lo mismo. La última pregunta... La evolución del equipo... Todos van matizando cosas. Ha habido salidas de algunos futbolistas y siempre hay matices. Tratamos de ambicionar que nuestro equipo sea cada vez mejor tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Es una temporada larga, dura, pero siempre es el objetivo el tratar de mejorar y tener mejor respuesta en las competiciones que tenemos en liza".





¿Considera tan importante el partido del Huesca?

"El Huesca es un buen equipo. Ha llevado al Real Madrid al límite y perdiéndolo por dos jugadas un tanto aisladas. Es real, estoy convencido de lo que estoy diciendo. A partir de ahí nos centramos en nosotros".





¿Qué consejo da a los futbolistas ante la resaca de halagos? ¿Cómo valora el nivel de Bono?

"Bono está a muy buen nivel, no ahora, ya lleva mucho tiempo. Nos ayuda y hace que el nivel del equipo crezca, sin ninguna duda. Y a la primera, siendo muy sincero, mi consejo es que no os miren mucho a vosotros, con todo el respeto y todo el cariño".





Franco Vázquez y Gnagnon...

"Si de algo estoy contento es de la actitud de todo el mundo, de los que están participando más, de los que están participando menos. Creo que todo el mundo aporta su granito de arena. Estoy muy agradecido de la actitud de todos los profesionales. Todo el mundo es consciente de que en cualquier momento suena el despertador y tiene que tener las orejas tiesas".





¿Ve preparado a Joan Jordán para la selección española?

"Joan es un jugador importante para nosotros. Desde que ha llegado ha ido empapándose, creciendo, y tiene que seguir haciéndolo. Ojalá. Yo siempre deseo que todos mis jugadores sean reconocidos y tengan el premio. Pero en el fútbol de lo que has hecho no se vive, se vive de lo que se tiene que hacer".





¿Merecería ir más arriba por el juego desplegado?

"No, en todo caso puedo estar orgulloso de lo que el equipo está haciendo hasta ahora, pero a su vez alerta, porque nos queda lo más complicado. Sé que os gustan los análisis parciales, pero no existe en el mundo del fútbol, porque dejamos de mirar lo que tenemos al lado. Toda la energía es para la competición, para lo que hago hoy. Tenemos un contexto donde podemos trabajar prácticamente nada, pero es lo que hay".