Monchi: "A principios de enero me parecía imposible que el Papu pudiera venir"

Otro de los múltiples aspectos que Monchi, director deportivo del Sevilla FC, ha tratado durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo es el referente al reciente mercado de enero. Una ventana de transferencias en la que llegó a Nervión el Papu Gómez y en la que se marcharon Carlos Fernández, traspasado a la Real Sociedad, e Idrissi; este último para volver en enero (supuestamente) cargado de los minutos que se le privaban aquí por diferentes circunstancias.

Así lo explica Monchi: "El mercado de enero ha sido un mercado complicado, como están siendo los mercados desde que llegó la pandemia. Prácticamente sin movimientos importantes, con pocos traspasos pocas compras pocas ventas. Con muchos jugadores cedidos. El Sevilla FC, particularmente, ha sido de los clubes más animosos, con una venta y una compra importante en el momento en el que estamos".

Por ello, el director deportivo del Sevilla FC se mostró "contento", "satisfecho" con los movimientos realizados. "Creo que hemos hecho aquellos movimientos que teníamos en mente hacer. Posiblemente el de Idrissi ha sido una decisión de última hora, pero analizándolo con detenimiento creo que es un buen movimiento de cara reforzar la creencia en este jugador y en darle la posibilidad de coger minutos para volver con más fuerza", apostilla.

También se refiere Monchi a la venta de Carlos Fernández y a la llegada del Papu: "La venta de Carlos era prácticamente una venta anunciada. No se hizo a final de verano porque no hubo margen y el propio Carlos lo ha dicho públicamente, que se había casado entre comillas con la Real. Y el tema del Papu es un jugador que me gustaba mucho en mi época en Italia y de conocerlo bien como rival. Nos da un perfil distinto, ni mejor ni peor, a lo que ya teníamos en la plantilla. Junto a Rakitic, Jordán, Óliver, Mudo, Óscar... Jugadores que juegan por delante en el centro del campo nos hace tener una variedad de jugadores distintos entre los que el míster pueda elegir. Al final es el trabajo de un director deportivo dotarle o intentar dotarle de los máximos argumentos posibles para que él luego pueda elegir en cada situación".

Más se mojó el director deportivo sevillista a la hora de ser cuestionado sobre el hecho de si la incorporación del argentino se trató de una oportunidad de mercado o de una necesidad a corregir. "¿Si el Papu no hubiera venido a la plantilla se habría quedado coja? Posiblemente no, pues la plantilla ya estaba respondiendo. Yo siempre digo que el Sevilla FC es un club ambicioso y todas las plantillas son mejorables. Hasta la mejor plantilla posible es mejorable. Nosotros lo que hemos intentado, una vez analizado el primer tramo de la temporada, es dónde podemos darle un plus más. Si no hubiese venido el Papu tampoco hubiéramos dicho que la plantilla se había quedado coja, pues el equipo estaba rindiendo a un grandísimo nivel. Es darle un plus más. Tienes posibilidades económicas, puedes... Y encuentras al jugador. El caso particular, cuando nos sentamos con Julen, decíamos cómo podemos mejorar un poquito o tener más posibilidades. Se dieron las circunstancias. A mí, a principios del mercado, me parecía imposible que pudiera venir. Pues el Papu era un club muy atado a su club y a Bérgamo. Un jugador muy pretendido por todos los clubes cuando saliera al mercado, pero se dieron las circunstancias y está con nosotros".