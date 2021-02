El Síndrome de Ocampos: "Fichar un jugador por el Sevilla y comprobarse que es un fenómeno"

Ocampos no era ningún desconocido, pero no explotó hasta jugar en el Sevilla FC.

En Francia le han puesto nombre al hecho de que Monchi fiche a un jugador 'normalito' y que éste explote en el Sevilla FC: "Es el Síndrome de Ocampos". Lo dice Kévin Díaz, franco-español del Istres FC que ha inventado la expresión para explicar por qué Toma Basic, mediocentro croata del Girondins de Burdeos, ha bajado su nivel.

"Basic es un poco menos bueno en este momento, con Gasset. Basic era mejor con el entrenador anterior. A veces, hay entrenadores y jugadores... Es el Síndrome de Ocampos. Es decir, se va a ir al Sevilla y te darás cuenta de que es un fenómeno. Hay cierto tipo de jugadores que son buenos con un entrenador en particular, por la forma de trabajar, la filosofía y lo que se requiere de él con o sin balón; y quizás menos buenos con otro perfil de entrenador".

No descubre nada nuevo Kévin Díaz, aunque en Francia no dejan de sorprenderse por cómo explotó Lucas Ocampos en su primera temporada en Nervión, cuando en la Ligue 1 no acaparaba, ni de lejos, tantos focos. Y no deja de ser curioso que se dé por seguro que ser fichado por Monchi es sinónimo de éxito... aunque no estés jugando mucho o bien tu equipo. Que se lo pregunten, si no, a Luis Fabiano, Escudé, Banega y compañía.