Cara y cruz para Haaland en un nuevo 'pinchazo' del Dortmund, con gol de Dabbur

El Borussia Dortmund no pasó del empate (2-2) ante el Hoffenheim en la vigesimoprimera jornada de la Bundesliga y continúa con su mala racha en el campeonato doméstico que le mantiene fuera de los puestos de Liga de Campeones, a cuatro días de visitar al Sevilla FC con motivo de los octavos de final de la máxima competición continental.

El equipo de Edin Terzic sólo ha ganado uno de los seis últimos partidos ligueros y ocupa la sexta posición en la tabla. Este nuevo traspié le deja a 15 puntos del liderato que ostenta el Bayern Múnich, vigente campeón del Mundial de Clubes.

Este sábado, el Dortmund se adelantó con un tanto de Jadon Sancho a los 24 minutos, pero Munas Dabbur, el ex del Sevilla, igualó a la media hora. En la segunda mitad, Ihlas Bebou puso en ventaja al Hoffenheim y fue entonces cuando apareció el protagonismo de Erling Haaland. Primero con un penalti fallado y a ocho minutos del final con el tanto que aseguró el empate definitivo.

Al contrario que Lopetegui ante el Huesca, además, el conjunto germano no rotó y puso en liza un once muy parecido al que podría jugar ante los nervionenses. Esta fue su alineación: Hitz, Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham (Schulz 70'), Delaney (Dahoud 58'), Brandt (Moukoko 59'), Reyna (Reus 58'), Sancho y Haaland.

El Borussia Dortmund visitará al Sevilla este miércoles en la ida de los octavos de final (21 horas) y el próximo fin de semana se enfrentará a sus archirrivales y colista de la Bundelisga, el Schalke 04, en el derbi del Ruhr.