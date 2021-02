Munir, el "partidazo" de Bono y la "confianza" de los goles

Con su gol de cabeza en la segunda mitad, Munir El Haddadi permitió al Sevilla FC seguir con su buena racha en uno de esos llamados partidos trampa ante el colista Huesca, si bien tenía que repartir el protagonismo con su compatriota Bono.

"Joder, la verdad es que ha hecho un partidazo, nos ha salvado de unas cuantas y hemos podido conseguir los tres puntos, que es lo que queríamos y nos vamos contentos", destacaba el atacante marroquí sobre el meta sevillista nada más acabar un choque en el que hubo que sufrir, poniendo de relieve la solidaridad de todo el bloque para dejar la victoria en casa: "Todo el equipo ha hecho un partidazo, no nos hemos relajado en ningún momento y este es el camino para seguir ahí arriba".

"Estos partidos son muy dificiles, sabes lo que se están jugando ellos y que iban a salir al cien por cien, así que nosotros teníamos que estar al 200 por cien y muy concentrados. Ganar te da confianza para seguir en este camino y tenemos que seguir así, trabajando con humildad", añadió el ex del Barça.

En el plano personal, además, Munir mostraba su felicidad por marcar su segundo tanto en los últimos dos partidos. "Contento por el gol, eso siempre te da confianza, para ti y para el equipo, y nos vamos todos contentos con los tres puntos", zanjó, admitiendo al mismo tiempo que se siente más cómodo jugando en punta, como sucedió con el cambio de sistema de Lopetegui al comienzo de la segunda mitad, pasando a defensa de tres centrales. "Me gusta jugar por dentro pero me adapto a jugar por donde me ponga el míster", sentenció.