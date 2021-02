Los dulces 300 de Julen Lopetegui

Celebraba Julen Lopetegui este sábado ante el Huesca, además de un trabajado triunfo ante un rocoso colista, los 300 partidos oficiales como entrenador. Y lo hacía, posiblemente, en uno de los mejores momentos desde que aterrizó en la capital hispalense para hacerse cargo del equipo de Nervión, acumulando siete triunfos consecutivos sin encajar ni un solo gol (3-0 ante el Cádiz, 3-0 ante el Valencia, 0-2 en Eibar, 0-1 en Almería en Copa, 3-0 ante el Getafe, 2-0 ante los culés la pasada semana en la ida de las semis del torneo del K.O., y el referido 1-0 ante el cuadro de Pacheta), tras firmar un importante 2-0 en la ida de las semifinales de Copa ante el Barcelona y a punto de encarar los octavos de final ante el Dortmund en Champions.

A los 89 encuentros que ha dirigido ya al Sevilla, con el que consiguió proclamarse campeón de la Europa League la pasada temporada, habría que sumarle, según los datos recogidos por el perfil especializado en estadísticas de Pedro Martínez en Twitter (@pedritonúmeros), los 14 del Madrid, los 78 del Oporto, los 38 del filial blanco y los 11 del Rayo, además de los 70 que estuvo al frente de los diferentes escalafones de la selección nacional: 17 con la sub 19, 13 con la sub 20, 20 con la sub 21 y 20 con la absoluta.

Recuerda además este perfil de Twitter que con el tanto de Munir ante los oscenses, los equipos de Lopetegui han sumado un total de 100 goles en Primera división, a razón de 14 tantos blancos en los diez partidos en los que se sentó en el banquillo madridista y 86 blanquirrojos en otros 60.

De este modo, el técnico de Asteasu puede presumir de ser el entrenador con mejor porcentaje de victorias en el campeonato doméstico con el conjunto nervionense, con un total del 55 por ciento, empatado con Jorge Sampaoli, además de tener la menor ratio de derrotas (18%).



Con el único aval casi de Monchi, que defendió a capa y espada su contratación -el tiempo y los resultados no hacen más que darle la razón una vez más al director general deportivo del Sevilla-, Lopetegui está firmando unos números de récord.