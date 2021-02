La Premier sube la puja por Thauvin con un ofertón

Con el mercado futbolístico lastrado por la pandemia, todo jugador que acabe contrato se le añade un plus importante para todo aquel club interesado. El ahorro en traspaso ayuda a presentar una mejor propuesta de salario para seducir al futbolista, escenario en el que se encuentra Florian Thauvin, que está como pez en el agua.

El centrocampista francés cumple contrato con el Marsella esta campaña y no seguirá. Se le ha relacionado en diferente momentos con el Sevilla FC, quien pretendió su contratación en ventanas de fichajes anteriores, aunque en la actualidad las cifras que se están manejando podrían disuadir a los de Nervión.

Al respecto, uno de los últimos clubes en sumarse a la lista de pretendientes por Thauvin es el Leicester, según informa 'Todofichajes.com'. La información habla de una oferta de cuatro temporadas de duración, con un salario de 3,5 millones por campaña. El jugador todavía no ha decidido cuál será su destino, mientras que los 'Foxes' no desean convertir su posible contratación en una subasta y urge al futbolista a que su respuesta no se dilate.

El único aspecto claro en el futuro de Thauvin en este momento es que no continuará en el Marsella. Ya rechazó una generosa propuesta de renovación del club galo, en la que le pusieron encima de la mesa 450.000 brutos mensuales por tres temporadas, priorizando los cantos de sirena que le llegan, como el del Milán, club que está vivamente interesado también en hacerse con sus servicios.

En cuanto al Sevilla FC, a tenor de las cifras que se hablan, estaría fuera de la ecuación. Las pretensiones de Thauvin son la de cobrar 3,5 kilos por año, según se publicó en Francia, una ficha superior a la del Papu Gómez y que, en principio, estaría fuera de la idea nervionense.

Tottenham, Roma y Nápoles han sido otros de los equipos que se han relacionado con el todavía medio ofensivo del Marsella, que cumple sus últimos meses en Francia, donde suma siete goles y nueve asistencias en treinta encuentros, en una temporada complicada, en la que mantiene un enfrentamiento con su compañero Payet, reconocido públicamente Villas-Boas, otrora técnicos marsellés ya dimitido.