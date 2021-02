La respuesta de Palop a la parada de Bono y el récord... de Beto

El nombre de Yassine Bono está en boca de todos. Si ante el FC Barcelona amargó la noche a Messi y posibilitó que su equipo viaje al Camp Nou con una renta de dos goles para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, este pasado sábado, en LaLiga frente al Huesca, fue el gran artífice de que los tres puntos se quedaran en Nervión con un par de intervenciones inverosímiles en la recta final del choque.



Especialmente llamativa fue su respuesta al cabezazo de Rafa Mir, sacando su mano izquierda para enviar a córner el balón en una acción plena de reflejos que ha despertado la admiración de todos, también del que posiblemente sea el mejor portero de la historia del Sevilla FC, Andrés Palop.



El valenciano, comentarista de Movistar LaLiga, alabó al cancerbero marroquí en directo, pero no contento con eso quiso insistir en sus elogios a través de las redes sociales, con un simpático tuit en el que reflejaba su asombro: "Así me he quedado con la parada de Bono a Rafa Mir. ¡¡El nivel del guardameta marroquí está siendo brutal!! Top".





Asi me he quedado con la Parada de Bono a Rafa Mir . El nivel de el guardameta Marroquí está siendo Brutal !!! ???????????? pic.twitter.com/lcSoNWC90m — Andrés Palop (@Palop1) February 13, 2021

Se da la curiosa circunstancia, además, de queen la portería del Sevilla FC, pues el actual cancerbero nervionense ya acumula 708 minutos sin recoger el balón del fondo de su meta yEl próximo miércoles, ante el Borussia Dortmund, Bono tiene ante sí la posibilidad, por tanto, de hacer historia en el Sevilla FC. Pero también tiene otro reto por cumplir en el siguiente compromiso liguero frente a Osasuna. Y es que,que se lo arrebató en enero de 2015 por seis minutos, dejando su meta a cero duranteen el campeonato liguero.A día de hoy, Bono acumula cuatro jornadas seguidas sin encajar y el último tanto que recibió se produjo en los compases iniciales de la visita al Alavés, lo que dejade Beto, que podría caer