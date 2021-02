El Sevilla FC se declara por San Valentín: "Vuestro querer es nuestro poder"

El 14 de febrero se conmemora en todo el mundo el día de San Valentín, una festividad en la que las parejas celebran el amor.



Hay quienes, no obstante, defienden que el amor hay que cuidarlo, gritarlo o proclamarlo a los cuatro vientos no sólo un día al año, pero, sin duda, esta fiesta cuyos orígenes se remontan, según algunos historiadores a la antigua Roma, es la excusa perfecta para las más bellas declaraciones de amor, como la que ha lanzado el Sevilla F.C. a todos sus 'enamorados' seguidores a través de las redes sociales. "Porque vuestro querer es nuestro poder... Feliz día de San Valentín, sevillistas", escribe el club en Twitter, un bonito texto al que acompañan tres entrañables imágenes de varios de sus jugadores.



Y es que, a pesar del distanciamiento al que se han visto obligados esta temporada por culpa de la pandemia por el coronavirus, el amor entre los sevillistas y su equipo no se ha resentido lo más mínimo. Antes al contrario, se ha reforzado más si cabe. No en vano, hace apenas unos días, el equipo regalaba un gran encuentro a todos sus aficionados ante el F.C. Barcelona, que les acercaba a una nueva final de la Copa del Rey. Regalo que tendrá que completarse dentro de dos semanas en la vuelta de las semifinales en el Camp Nou. Pero, antes, el próximo miércoles, este derroche de amor podría coronarse con una nueva alegría, esta vez en Champions, donde los de Julen Lopetegui quieren dar un paso de gigantes para superar los octavos de final ante el Dortmund.





Sea como fuere, seguro que este domingo no hay un sevillista que no haya gritado a los cuatro vientos aquello de que 'Viva el amor'.





?? Porque vuestro ???????????? es nuestro ??????????...



¡Feliz día de San Valentín, sevillistas! ??? pic.twitter.com/G3BwKd7LvR — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 14, 2021