Aleix Vidal: "Soy una persona nueva; he cambiado"

Aleix Vidal está siendo otra de las noticias positivas del Sevilla FC 20/21. El catalán, en la lista de transferibles en un principio, acabó quedándose ante la falta de propuestas interesantes, y ahora se ha convertido en el sustituto de garantías de Jesús Navas.

"Todo el mundo sabe lo que es Jesús Navas para el Sevilla. Pero tiene una edad y son muchos partidos. Sabía que antes o después me llegaría. Que no se note su ausencia significa que estoy haciendo las cosas bien", manifestó en declaraciones a Onda Cero el de Valls, que encadena cuatro titularidades.

El ex del FC Barcelona regresó en 2018 a Nervión, aunque su rendimiento no fue el esperado, saliendo la pasada temporada: "El año que me fui cedido al Alavés sabíamos que era la mejor decisión que se podía tomar. Volví a coger confianza en Vitoria y sabía que aunque pudiese ser la misma dinámica del año pasado al regresar, mi situación era diferente. Lo hablé con Lopetegui. El Aleix de 2018 ya no existe, soy una persona nueva. He cambiado".

El jugador nervionese se muestra feliz por haber vuelto a jugar, aunque destaca que nunca bajó los brazos. "Siempre he estado bien. Cuando uno juega está mejor aunque cuando no lo hacía estaba tranquilo porque sabía que estaba trabajando para cuando me llegase a oportunidad. La clave es estar bien mentalmente, la cabeza tranquila y al final las cosas cuando las haces bien los resultados pueden ser buenos", declaró.

Pese a su ostracismo en los primeros meses y que ha entrado, poco a poco, en la dinámica, Aleix Vidal está mostrando una seguridad impropia para un futbolista que no entraba en los planes: "Soy una persona que como me he llevado tantos batacazos en mi vida no le tengo miedo ni a la muerte. Es imposible hacerlo todo bien. Un error grave de un defensa puede costar un gol. Si vives con el miedo de fallar te perjudica. Creo que voy a fallar, me baso en hacer las cosas bien que el estar con el miedo al error. El error forma parte del fútbol. Hay que convivir con él".

Por último, de cara al duelo de octavos de final de Champions frente al Borussia Dortmund apuntó que: "Mientras no se juegue lo veo 50-50. Aunque no esté en la mejor racha posible no importa. Las dinámicas cambian rápidamente".