La 'nueva vía' de Koundé para dar el salto a la selección: esta es su competencia

Pese al gran rendimiento que viene ofreciendo en el Sevilla FC, Jules Koundé tiene muy difícil acudir a la próxima Eurocopa. No son pocos los que consideran que debe tener sitio en la selección de Francia, opinión que se encarga de refutar el Big Data en la comparativa con sus rivales.

Pese a ello, Didier Deschamps es un técnico de ideas fijas y considera inamovibles del eje de su zaga al madridista Varane y a Kimpembe, del PSG. Además, entre sus fijos en las últimas convocatorias se encuentran también otros centrales como Lenglet, Zouma o el joven Upamecano, cuyo fichaje por el Bayern Múnich puede afectar de lleno a un Koundé al que el seleccionador galo, de momento, ve en la sub 21.

Pero el ex del Girondins podría encontrar una rendija para dar el soñado salto a la selección absoluta. Tal y como apunta 'actufoot', el puesto de lateral derecho es de los pocos que parecen no estar claros de cara a la Eurocopa y es, a su vez, la posición en la que más flaquea la campeona del mundo desde hace algún tiempo, de ahí que concedan algunas opciones, aunque mínimas, a un Koundé que conoce de sobra el oficio de lateral.

Sin ir más lejos, en el último encuentro ante el Huesca, Lopetegui recurrió al ex del Girondins en la segunda mitad para relevar a Aleix Vidal, siendo varias las veces que hizo lo propio con Navas la campaña pasada. Además, el defensor francés ha dado sobradas muestras de su vocación ofensiva, como demostró con su golazo ante el Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Pero lo que más podría valorar Deschamps, por el contrario, es su capacidad defensiva en ese puesto, pues por delante suele colocar a Mbappé, que no sobresale precisamente por sus ayudas.

A día de hoy, el único lateral derecho fijo para Deschamps es Benjamin Pavard, que casualmente fue reclutado por Deschamps para dicho puesto de cara al Mundial cuando actuaba como central en el Stuttgart, consolidándose a partir de entonces en el flanco diestro de la zaga, donde hoy día es fijo en el Bayern Múnich.

Además, la citada información recuerda que a Koundé se le ha criticado en Francia por no ser muy alto para ejercer de central (1,78 m), por lo que consideran que su reubicación como lateral podría ser la fórmula que acabase de convencer a Deschamps, aunque el sevillista siempre ha hecho oídos sordos a esos comentarios, como ha dejado claro en alguna ocasión con sus declaraciones: "En un momento, jugaba de lateral derecho porque un entrenador me vio así, demasiado pequeño. Pero no tengo miedo de luchar por arriba, en realidad es uno de mis puntos fuertes. Para mí, la altura no es sólo una cuestión de centímetros. Lo más importante es jugar inteligentemente. Si escuchas a mucha gente, Cannavaro no podría haber jugado de central en su carrera, y acabó consiguiendo un Balón de Oro y jugó en el Real Madrid. Hay que cambiar el punto de vista según el cual siempre hay que ser alto en esta posición, o muy fuerte".

Sea como fuere, la competencia para Koundé en el lateral diestro también es importante. Puedes conocer los nombres de todos sus rivales en nuestra galería de imágenes.