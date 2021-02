El Sevilla sube su nivel

La plantilla del Sevilla intensificó la carga de trabajo en la preparación de la visita del Borussia Dortmund alemán al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, partido que la formación hispalense afronta con tres jugadores en proceso de recuperación de sus mermas físicas.

El lateral derecho y capitán del equipo Jesús Navas, el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña y el extremo también argentino Lucas Ocampos son los tres que se recuperan de lesiones, mientras que el centrocampista Óscar Rodríguez superó sus dolencias y ya entró en la convocatoria para el partido de LaLiga del pasado sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Huesca (1-0).

Para la cita ante el Dortmund no estarán el central francés Joris Gnagnon ni el centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez, quienes no han sido inscritos para esta fase de la competición europea, mientras que sí son altas el lateral derecho Aleix Vidal, que no estuvo en la fase de grupos, y el mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez, refuerzo del equipo en el pasado periodo de contrataciones de invierno procedente del Atalanta italiano, además de Vaclik, que tampoco estaba en la primera lista al estar lesionado.

Para mañana está planificada una nueva jornada de trabajo antes de la comparecencia del entrenador, Julen Lopetegui, ante la prensa en la previa del partido, mientras que el equipo alemán se entrenará en horario vespertino en el Sánchez Pizjuán.