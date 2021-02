Bartra, que habla del Betis y su lesión, se posiciona en el Sevilla FC-Dortmund

"Soy un admirador más del Borussia Dortmund, que es como una segunda familia para mí. Viví momentos muy bonitos allí, ganando muchos partidos, incluso en Champions. Ganamos la DFB Pokal (Copa germana), que hacía mucho tiempo que no se conseguía. Además, por todo lo que pasó (se refiere al atentado), con momentos muy buenos y otros en los que toqué fondo... Gracias al cariño del club, de los compañeros y de la afición, tiré hacia adelante. Es de las mejores experiencias que tuve en mi vida, tanto a nivel personal como deportivo. Mi familia y yo no lo olvidaremos nunca. Una Liga nueva, un idioma nuevo, pero enseguida me quise empapar de la cultura alemana, del club. Siempre pensé que es la mejor manera de rendir al máximo, estar comprometido, y eso se nota en el campo. Recuerdo cómo ganamos y celebramos la Copa o el partido tan especial contra el Werder Bremen".

Quien así se expresa es Marc Bartra, que atiende a los medios oficiales de su otrora club desde el mismo Benito Villamarín para recordar su paso por el cuadro aurinegro, oponente este miércoles del eterno rival del Betis, el Sevilla FC, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, una cita para la que se posiciona. "Será un partido muy intenso, de mucha rivalidad. El Borussia Dortmund tiene también muy buenos jugadores y puede hacer un gran papel en la Champions. Se va a vivir un gran partido. Lo veré seguro, como prácticamente hago con todos los partidos del Dortmund. Si no los veo es porque tenemos entrenamiento o partido; en este caso, voy a estar apoyándolos aún más", sentencia el central, que va con sus ex en esta eliminatoria.

Por último, el catalán se mostró muy satisfecho de su estancia en Heliópolis, adonde llegó hace ahora tres años a cambio de 10,5 millones de euros. "Estoy muy contento en esta ciudad tan bonita y en este estadio tan espectacular. Estoy recuperándome ahora de una lesión en el tendón del pie. Poco a poco voy mejorando y tengo ganas ya de volver a jugar", apunta Bartra, al que, según Pellegrini, le quedan todavía un par de semanas de convalecencia, lo que alargará su ausencia de los terrenos de juego un mínimo de dos meses y medio.