Bryan Gil habla de su futuro en el Sevilla FC, el interés del Barça, su juego, el sueño de la selección...

Bryan Gil es uno de los nombres de LaLiga, uno de los jugadores más destacados del campeonato gracias a su sobresaliente temporada en el Eibar. Propiedad del Sevilla FC, en las últimas semanas se le ha relacionado con el FC Barcelona, aunque su futuro la temporada próxima, como ha señalado ED, estaría en Nervión.



De la próxima temporada, la competencia que se encontraré en el Sevilla FC, el FC Barcelona, de su sueño de llegar a la selección y de diferentes cuestiones se refirió el extremo barbateño en una entrevista concedida a 'El Larguero' en la madrugada de este martes.



La temporada de su explosión:



"Todavía no he acabado, pero sí, es mi mejor temporada".



"Si quieres llamarla así€ es la temporada en la que más minutos estoy teniendo y la que mejor está saliendo".

"Lo principal es la confianza que deposita en mí desde primera hora, es lo que hace que juegue como estoy jugando y dar el rendimiento que estoy dando"."Especialmente le gusta el trabajo y a mí, personalmente, me gusta. El Eibar juega mucho en campo contrario, con los extremos pisando la línea de cal y eso me beneficia"."La clave está en cómo juegue el equipo en general. Es verdad que en los últimos partidos hemos tenido la suerte Kike o yo, pero todo el equipo se merece quedarse en Primera, y no sólo por nosotros"."Me beneficia y no. Al no haber tantos extremos así, hay entrenadores o técnicos que quieren adaptarse al fútbol moderno, que es un poco más conservador, de primer toque, de meterse por dentro. A mí me viene mejor cómo juega el Eibar"."A ver, yo me encuentro más cómodo haciendo uno contra uno en banda. Si el entrenador me pide que juegue por dentro, la verdad es que tengo que trabajar más los perfiles, pero también me puedo encontrar cómodo por ahí"."Es uno de mis futbolistas preferidos. Cuando los amigos me mandan las noticias, yo no suelo meterme mucho en las noticias, redes sociales, dices joé, te gusta escucharlo, pero dices joé... Por ahora, creo que se le ha ido la 'pinza' cuando leo eso"."El halago debilita y cuando no es tu mejor partido, también te debilita. No te beneficia en nada. No lo leo, pero al fin y al cabo me acaban llegando. Tú sabes cuándo has jugado bien o mal"."Fue complicado. Justo llegué en febrero, el equipo hecho. También hubo una pandemia de por medio. Fue difícil entrar en el once. Acabé entrando en los últimos cuatro o cinco partidos de titular, pero aun así, siempre entraba en los partidos. Jugaba 20' o 30'. Es algo de lo que aprendes"."Cuando vinieron aquí, lo típico de cómo estaba, deseando suerte uno y otro, pero nada en concreto"."Es cierto que hay jugadores muy top. Ahora, con la llegada de jugadores como el Papu Gómez a esa posición, está Lucas (Ocampos), está Suso, Munir€ Hay competencia, pero volveré el año que viene y tendré que competir con ellos. Si quiero jugar en el Sevilla, es lo que tengo que hacer. Si no, siempre voy a estar de un sitio para otro"."Para todo futbolista español, creo, es mi opinión, es para lo que trabaja. Es como un sueño que todo jugador español quiere vivir". "Uno de mis sueños. La verdad es que sí"."Es verdad que cuesta salir, y más yo, que llevo en Sevilla desde que tenía nueve años y es complicado. Pero es verdad que a mí me animo mucho Amadeo (Rengel), que es mi agente, y me convenció de que saliese, coger minutos en Primera y es lo que mejor me ha venido. Si el año pasado no hubiese dado el saltito de ir a Madrid en mitad de la temporada, este año creo que hubiera sido imposible venir al norte"."Primeramente, ellos. Mostraron interés desde el principio de verano, fue lo que más me ayudó a ir. Hubo muchos compañeros, como Jordán, que me animó a ir. Que iba a estar muy cómodo. Recio me dijo que viniera. Juan Díaz, mi entrenador en cadetes, mi 'repre'€ Al final, creo que esa decisión ha salido como esperábamos, incluso mejor"."Sinceramente, no veo apenas fútbol y no soy de estudiar a los rivales porque cuando me he puesto, al enfrentarme, digo, por ejemplo, Carvajal. Es así, intenso€ me salió peor el partido. Iba con la mentalidad de ir por fuera, por dentro, estaba más pensando lo que tenía que hacer, perdía la improvisación. O por lo menos no me encontraba cómodo"."Te gusta estar en la agenda de uno de los mejores equipos del mundo, pero tengo contrato hasta 2023, pertenezco al Sevilla y de eso ya se encargará mi agente si hay que hacerlo o no. Por ahora, ni puedo ni quiero meterme"."Sinceramente, no me sorprende lo que está haciendo. Me sorprende cómo se ha adaptado, porque cuando vino con nosotros a la sub 19, él era sub 17, no lo había visto jugar mucho, pero me pareció una pasada como jugador. Estoy seguro de que irá a más"."El Madrid contra nosotros tuvo unos 30' que fue aplastante. El único partido de esta temporada que yo digo, han sido muy superiores. Contra el Barça no jugué y lo vi. Hicimos muy buen partido. Nosotros trabajamos bien y jugaron bien. Y contra el Atlético, igual. Pienso que competimos. En los últimos minutos le pitan un penalti a Luis Suárez, pero el partido estuvo muy parejo"."Tienes más tiro, más ocasiones para hacer gol. Estoy más cómodo en la izquierda, pero si jugase cuatro o cinco partidos en la derecha, estoy seguro de que me acostumbraría"."Una de las cosas que me pide es que sea vertical, que mire hacia adelante. Si él no me lo pidiese, lo haría. Siempre intento sortear rivales y la siguiente opción es un pase que sortee líneas. Casi siempre miro hacia adelante"."Sinceramente, ya he dicho que no veo mucho fútbol. Obviamente, me encanta ver jugar a Messi, Cristiano€ pero como referente, me gusta mucho Di María, flaquito, zurdo y como yo"."Obviamente, veo al Sevilla. Pero veo partidos top, partidazos. Por ejemplo, la Champions la veo. Por desconectar"."En la Play juego al Fortnite. Un poco paquete para las horas que le echo. La verdad". "Mis tardes son esas. Llego, como, duermo la siesta, hablo un poco con mi amigo que vive conmigo y juego al Fortnite".