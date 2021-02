El Dortmund 'anuncia' su once para medirse al Sevilla FC

No suelen los entrenadores poner sus cartas sobre la mesa antes de un partido. En el caso de Lopetegui, de hecho, siempre trata de esconderlas hasta última hora. Pero el Borussia Dortmund, rival del Sevilla FC este miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions, acostumbra a ofrecer a través de sus redes sociales un posible once de su equipo en las previas de los encuentros, algo cuanto menos curioso y que quizás no todos los técnicos tolerasen.

Cabe resaltar, eso sí, que la alineación que ofrecen no tiene que corresponderse fielmente con la que saltará de inicio al Sánchez-Pizjuán, aunque puede resultar esclarecedora acerca de los planes de Edin Terzic.

Una de las dudas está en el lateral diestro, pues si bien Meunier se ha recuperado, no hay que descartar al español Morey Bauza. Pero la gran novedad podría estar en la entrada de Dahoud en el centro del campo para buscar una mayor consistencia, lo que dejaría fuera a Brandt. Puedes consultar el once completo, anunciado por el propio Twitter del Dortmund, en nuestra galería de imágenes.

Otra posibilidad, como apunta @JoseGavilanR, analista de la Bundesliga, es que los germanos salgan con una línea de tres centrales, lo que daría entrada en la misma a Emre Can y sacrificaría a uno de los de arriba, con muchas papeletas para Reyna.