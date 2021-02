Lopetegui rebaja la euforia en el Sevilla: "Hay que mirar el camino y no distraerse con el paisaje"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado por sala de prensa este martes, en la previa del encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League que su equipo afronta ante el Borussia de Dortmund, este miércoles a las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Será un choque "exigente", "bonito" e "ilusionante", según ha explicado el técnico de Asteasu, que se niega a cargar con el cartel de favorito y ha repasado algunos de los nombres propios más importantes de este apasionante encuentro.

Lopetegui ha rechazado de manera contundente que el cuadro alemán llegue en mal momento, ha lanzado piropos a su espectacular nómina de atacantes y ha recordado que de nada sirve distraerse con la buena dinámica que lleva su equipo o los problemas en la Bundesliga de su rival de mañana; pues sólo importa el presente y lo que pase este miércoles sobre el césped: "No vale de nada el cartel de favorito, sólo vale lo que pase en el campo. Nos enfrentamos a un equipo hecho para ganar la Bundesliga y para llegar muy lejos en la Champions".

El Borussia de Dortmund llega a Nervión después de caer hasta la sexta plaza en la liga de Alemania, donde sólo ha sido capaz de sumar cinco de los 18 últimos puntos en juego. No obstante, Lopetegui cree que el único análisis previo que cuenta es el nivel de la plantilla de Edin Terzic, a su juicio uno de los mejores ataques de todo el planeta.

"Decís que viene en mal momento porque sólo miráis los últimos resultados. Los que hemos analizado el potencial del Dortmund sabemos lo mucho que genera en cada partido y la gran capacidad individual y colectiva para generar juego. A nivel de continuidad, de transición... atacan de muchas maneras y son capaces de apretar tras pérdida y de defender a un alto nivel. Es un auténtico equipazo. Tiene futbolistas de máximo nivel en todas las líneas", destacó el míster blanquirrojo, que pese a sus elogios, señaló que el Sevilla confía plenamente en su capacidad.

"Es un equipazo, pero eso no nos resta ni un ápice de ambición ni de ilusión. A pesar de que creo que es una de las mejores plantillas de Europa, en este Sevilla FC tenemos la sana intención de superar a equipos tan brillantes como es el Borussia de Dortmund", ha puntualizado.

"Lo primero que quiero resaltar es la ilusión que nos generaba poder clasificarnos para jugar los octavos de final de la Champions y la ilusión que tenemos ahora por afrontarla y por competir con un equipo como éste, que ha arrasado en su grupo y tiene uno de los mejores ataques de Europa. Realmente, lo que queremos es competir al máximo contra un equipo tan brillante y con tantas alternativas ofensivas como es el Borussia de Dortmund", ha insistido al respecto.

Por eso, ha recordado que el buen momento en el que el Sevilla FC llega a la cita no garantiza el éxito. Es más, pide no distraerse y mantener los pies en la tierra. "Momentos clave hay muchos. Esto es un trabajo continuo en el que el equipo cree en lo que hace. No vale para nada lo que has hecho, tienes que centrarte siempre en lo que aún tienes que hacer. Es la tercera vez que el Sevilla tiene la oportunidad de jugar unos octavos de final en toda su historia. Eso prueba lo difícil que es llegar aquí. Hay que mirar siempre al siguiente paso, no en lo que has recorrido. Se mira el camino y no el paisaje. Será un partido exigente, emocionante y precioso", ha concluido Lopetegui.