Sevilla FC-Borussia Dortmund: Otro peldaño en la escalera de la ilusión

Regresan los sones de la Champions al Sánchez-Pizjuán. Sevilla FC y Borussia Dortmund encaran este miércoles el primer asalto de unos apasionantes octavos de final con rachas opuestas, en un momento dulce para los nervionenses y con dudas en los germanos, y con buena parte de los focos puestos en el duelo estelar entre Jules Koundé, un seguro de vida en la zaga sevillista, y Erling Haaland, goleador del equipo renano y autor 23 goles en 23 partidos.

En noches así se echa más en falta si cabe la ausencia de aficionados por culpa de la pandemia. No hay más remedio. Así, en una 'Bombonera' desierta, lejos de la olla a presión que siempre ha sido en las grandes citas europeas, el francés Koundé y el noruego Haaland, jóvenes figuras por las que suspiran los grandes de Europa, se verán frente a frente en una batalla donde, más allá de las individualidades, mandará la fuerza del colectivo entre dos bloques potentes. Al margen de ellos, también reivindicarán su cuota de protagonismo futbolistas de calidad como el croata Ivan Rakitic, el argentino Papu Gómez o el marroquí Youssef En-Nesyri, máximo goleador sevillista con 17 dianas (4 en el torneo europeo), y, por el otro bando, el extremo inglés Jadon Sancho o el veterano Marco Reus.

El Sevilla FC está batiendo récords y buscará en este choque de máxima exigencia, que puede marcar un punto de inflexión en el caminar de ambos equipos, alargar su gran momento al llevar nueve triunfos seguidos entre Liga y Copa y siete de ellos con la portería a cero, ayudado por su fortaleza defensiva, su equilibrio y también por las grandes paradas del marroquí Yassine Bono.

Cuarto en LaLiga y con 2-0 de renta sobre el Barcelona para la vuelta de las semifinales de la Copa, el equipo de Nervión presenta unos números irrefutables, con 16 victorias, 2 empates y 1 derrota (2-0 ante el Atlético, el 12 de enero) en sus últimos 19 encuentros oficiales. Aún así, Julen Lopetegui, uno de los principales artífices de un equipo compacto, ambicioso y difícil de batir, siempre rehuye de los halagos y es escrupulosamente respetuoso con todos los rivales, y más aún si se trata de un campeón europeo como el Dortmund, al que ha elogiado -"tiene uno de los mejores ataques del mundo", ha recalcado-, además de insistir en que no deben dar pie al más mínimo atisbo de confianza.

Para esta primera cita frente al poderoso conjunto renano, por mucho que atraviese un bache que sus talentosos jugadores querrán superar cuanto antes, Lopetegui sigue con las bajas notables por lesión de dos internacionales argentinos: el extremo Lucas Ocampos y el lateral Marcos Acuña, aunque recupera a su incombustible capitán, Jesús Navas. El internacional español ha vuelto a entrenarse con el grupo tras un problema de cadera y podría volver al lateral derecho, aunque quizá sería precipitado y podría seguir de titular Aleix Vidal por su buen rendimiento, mientras que en la medular estarán Joan Jordán, en un gran momento, el brasileño Fernando Reges y Rakitic, junto al habitual tridente ofensivo desde la baja de Ocampos: Suso, el 'matador' En-Nesyri y el Papu Gómez.

Mientras, el Dortmund llega al Sánchez-Pizjuán en un momento difícil, alejado de la lucha por el título de la Bundesliga e incluso fuera de los puestos de la Liga de Campeones, con lo que incluso la meta mínima de la temporada está en peligro. Pese a buenas fases en la mayoría de los partidos, el Dortmund se va con demasiada frecuencia con las manos vacías por errores puntuales en defensa, muchas en situaciones a balón parado. Además, en ataque no logra con la suficiente frecuencia poner de cara a la portería a su goleador Erling Haaland, cuya velocidad y fortaleza, junto con su disparo a puerta, son dos de sus grandes armas ofensivas.

Las bajas, además, han afectado mucho al equipo, sobre todo la de Axel Witsel, con una lesión en el talón de Aquiles, que era quien habitualmente solía marcar el ritmo de juego del equipo y quien le daba estabilidad al centro del campo. El belga es uno de los que no estarán en Sevilla, lo mismo que el meta titular Roman Bürki, todavía convaleciente de una lesión en el hombro, los defensas Lukasz Piszczek y Dan-Axel Zagadou y el delantero Thorgan Hazard.

El centrocampista Thomas Delaney tampoco ha viajado a Sevilla con el equipo porque su mujer está a punto de tener un hijo, pero los planes es que se incorporé posteriormente, según el club.

Las ausencias hacen que el entrenador Edin Terzic tenga menos alternativas para formar la alineación inicial y tiene además el problema de que el capitán Marco Reus, tras una larga lesión, sigue sin recuperar su antigua forma, aunque apunta al once dada su experiencia en estas citas. Por su parte, Thomas Meunier, lateral derecho, ha vuelto a entrenar tras una lesión y viajó con el equipo, pero no está nada claro que Terzic recurra a él y lo más probable es que apueste para la posición por Emre Can o el español Mateo Morey.

Alineaciones probables:

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas o Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; Suso, Papu Gómez y En-Nesyri.

Borussia Dortmund: Hitz; Mateu Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Delaney; Reyna, Reus, Sancho; y Haaland.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora y TV: 21.00 h / Movistar Liga de Campeones.