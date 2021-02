José Castro: "Estamos en el mejor momento de nuestra historia"

José Castro, presidente del Sevilla FC, ha sacado pecho y se ha atrevido a asegurar que su equipo, en la previa del encuentro ante el Borussia de Dortmund en Champions de esta noche, está en el mejor momento de su historia.

"Hay algo que no engaña a nadie. Los resultados están ahí. Estamos en el mejor momento de la historia del Sevilla y tenemos el equipo más competitivo de la historia. Ha habido equipos buenos, pero así lo estamos demostrando en todas las competiciones. Ojalá seamos capaces de conseguir objetivos porque estamos ilusionados. Creo que la entidad está, si no en el mejor, en uno de los mejores momentos de su historia", ha declarado en los micrófonos de Radio Marca, en los que además, ha analizado varios temas de la actualidad de su equipo.





Ambicioso:

"Suelo decir una ferase y es que queremos todo y vamos a por todo. Es nuestra forma de ser, hay clubes muy poderosos en esta competición que igual no nos dejan conseguirlo, pero vamos a por todo con humildad y con el trabajo bien hecho. En las últimas siete temporadas, cuatro hemos estado en Champions y tenemos que seguir subiendo escalones y soñar con cada vez llegar más arriba".





Buen momento de su equipo:

"Sin duda, la Champions es distinta, la Europa League es nuestra competición fetiche, pero ahora toca apostar por la Champions. El nivel es mayor, pero nosotros soñamos y nos ilusionamos con llegar muy lejos. La eliminatoria es muy difícil, porque tenemos a todo un Borussia Dortmund delante, tiene a uno de los mejoroes delanteros del continente, es un equipo temible, y a ver qué somos capaces de hacer, pero andamos en buen momento, va a ser muy bonita y muy competida la eliminatoria".





El crecimiento del Sevilla FC no es fortuito:

"Cuando un club crece como el nuestro no es solo por suerte, sino por trabajo y por hacerlo bien, los resultados están ahí, no hay que enumerarlos. De los 19 últimos partidos, 16 victorias, estamos vivos en las tres competiciones, jugamos con todo un Borussia, que es el favorito, que han ganado Champions, pero vamos a tener nuestras opciones".





Temor de Haaland al Sevilla FC:

"Que Haaland diga que si no mejoran, no van a poder ganarnos, son opiniones, el favorito es el Borussia porque tiene a un delantero extraordinario, y nosotros vamos a competir. Tenemos muy buena defensa, tenemos a Diego Carlos, a Koundé... y vamos a ir poco a poco y no vamos a separarnos ni un ápice para no caernos, porque así nos va bien".





Modelo del Sevilla FC:

"Nuestro crecimiento pasa por estar cinco, seis años seguidos en Champions, para poder mantener jugadores y seguir con nuestra idea de club. Sabemos que hay que vender jugadores para crecer más. Somos el club que más dinero se ha gastado en comprar jugadoers en verano, en enero también, y hemos optado por no hacer ninguna venta importante. No vamos a cambiar nuestra política, pero sí vamos a dar paso para seguir creciendp. Haremos lo mejor para el crecimiento de la entidad. Solo hay dos opciones: crecer o crecer".





Falta la afición en el estadio:

"Es una auténtica pena, lo estoy pasando mal como todos por no poder ver a los sevillistas disfrutar de esta temporada. Que la gente esté satisfecha pero en sus casas, y no puedan estar en un estadio como el nuestro es una auténtica pena, la plantilla querría recibir su calor, pero hay que tener paciencia, que todo esto pase, y centrarnos en la alegría que les estamos dando en una competición tan importante como la Champions".