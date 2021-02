Lopetegui: "Merecimos el 3-3; hay un posible penalti"

El entrenador del Sevilla F.C., Julen Lopetegui, no podía estar satisfecho tras la derrota ante el Dortmund en el partido de ida de los octavos de final de la Champions por 2-3, pero el técnico del Sevilla considera que los tres tantos encajados en el primer tiempo fueron un castigo excesivo: "Es un resultado negativo. Ellos han sido muy contundentes. Tienen jugadores de máximo nivel mundial en ataque. Nos han castigado mucho nuestras pérdidas. Primero, en un saque de banda y luego en una transición. Creo que la primera parte no era para que acabara 1-3. Y la segunda parte, con el riesgo que había ante un equipo tan contragolpeador, hemos conseguido apretar mejor. Hemos cambiado cosas. Marcamos el segundo y creo que merecimos el empate".



"El momento a nivel mental y físico tras el 1-3 era complejo, pero los chicos se han levantado. Nos quedamos con mal sabor de boca tras la derrota, pero con lo bueno de que el equipo ha superado un momento malo durante el partido. Me dicen que puede haber un penalti para el 3-3, no lo sé. Pero vamos a ir a Alemania con la ilusión y la ambición de continuar en la competición", ha comentado el técnico del Sevilla.

Los errores propios en las salidas condenaron al Sevilla, según Lopetegui: "Ellos han castigado mucho nuestras pérdidas. Nuestro objetivo era no dejarlos correr. En la segunda parte la idea era salir a ganar. Lo hemos hecho y las sensaciones son muy buenas. Quizás teníamos que haber hecho alguna falta o alcanzar el nivel de agresividad que requería el partido, porque Europa así lo requiere".