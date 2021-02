Un nuevo Rony Lopes: "Quiero dejar mi marca"

Le ha costado arrancar, en su regreso a Francia, pero Rony Lopes (25) está volviendo a adquirir en el OGC Niza el nivel que llevó a Monchi a ponerlo a disposición de Julen Loetegui. Son tres goles en los últimos dos partidos los del internacional portugués, además de varias acciones de mérito.



El extremo cedido por el Sevilla FC ha concedido una entrevista a O Jogo, en la que habla sobre sus buenas actuaciones. "Siento que estoy creciendo. Estoy en un buen momento y ayudando al Niza. Los goles dan confianza, a mí y al equipo, y me pueden servir para seguir en esta curva ascendente", ha dicho.



Rony, que visita el próximo fin de semana con su equipo al Marsella, espera seguir viendo portería: "Me gusta mucho jugar y marcar en grandes estadios, como hice ante el PSG. Siento mi ambición, el deseo de dejar mi marca, siempre mirando por el bien colectivo. En Marsella saldré con esa misma intención".



El Sevilla FC adquirió a Rony Lopes por 25 millones de euros, ya fuese como parte o no de la venta de Wissam Ben Yedder, y se lo prestó un año más tartade al Niza con una opción de compra de 20.





?? La mine de l'extérieur de la surface

?? La conclusion de près après un service ?? de Gouiri

?? L'action collective conclue par le capitaine



?? Quel but avez-vous préféré ?



© @Rony10Lopes & @PMelou — OGC Nice (@ogcnice) February 11, 2021