La perla francesa que no maduró en el Sevilla FC y renace en un 'segunda' a base de golazos

Voici le #TopButs de la J24 ?? !



????@ChamoisNiortais - La belle frappe du gauche à l'entrée de la surface de @boutobba_bilal ?

????@OfficielRAF - Pierre Ruffaut et son coup franc millimétré ??

??@FCSM_officiel - La mine d'Alan Virginius ??

Si vous deviez n'en choisir qu'un ??? — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) February 9, 2021

En ocasiones, es necesario dar un paso atrás para coger impulso.luego tienen que llevar a cabo una necesaria madurez lejos de sus deslumbrantes focos. A unos les cuesta más que a otros. Algunos, ni siquiera lo consiguen. Pero son pocos los que se dan por vencidos, como es el caso deCon sólo 16 años, el extremo francés se convirtió en, allá por diciembre de 2014. Fuequien vio en su fútbol algo diferente, llegando a jugar tres partidos, pero tras una campaña posterior en la que Míchel lo relegó al filial, decidió no renovar yEn el verano de 2016,para reforzar al Sevilla Atlético, por entonces en Segunda división, pero con la clara perspectiva de dar el salto al primer equipo. Pero en sus dos campañas como jugador blanquiorrojo, el que fuese internacional sub 20 francés dejó pocas luces y muchas dudas sobre su evolución. En total,e, sin goles ni asistencia en su haber.Tras su decepcionante paso por Nervión,, así como otros tres choques con su equipo reserva. Sin duda, su estancada carrera necesitaba un giro, el cual buscó el pasado veranofrancesa. Y ha sido lejos de los focos mediáticos donde Boutobba, ahora con 22 años, ha vuelto a recuperar la sonrisa.El ex sevillista lleva disputadospor lo que algunos medios ya especulan con la posibilidad de un nuevo salto a la Ligue 1 la próxima campaña. Dos de sus tantos, además, han llegado en este mes de febrero, uno de ellos con un zurdazo desde fuera del área ante el LB Châteauroux, elegido, y otro al controlar el balón tras un córner y empalar también de zurda, frente al París FC, contribuyendo de ese modo a dos empates que mantienen a su equipo en el decimotercer puesto, además de seguir vivos en la Copa.