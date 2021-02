Sampaoli repite lo de Sevilla y se va tras los pasos de Bielsa

A falta de confirmación oficial, Jorge Sampaoli dirigirá en unos días a su segundo club en Europa. A partir del 26 de este mes, cuando finalice el campeonato brasileño, el técnico de Casilda dirigirá al Olympique de Marsella. El exseleccionador argentino, según Radio Montecarlo, habría firmado ya un contrato por lo que resta de temporada y dos años más, hasta junio de 2023.

Pese a tener contrato en vigor hasta final de año con el Atlético Mineiro, Sampaoli ha repetido la misma estrategia que ya hizo en el Sevilla FC. Echar balones fuera mientras esté en juego el campeonato y, cuando acabe la temporada, anunciar el acuerdo.

Hace dos días, cuando le preguntaron si podía garantizar su continuidad en Brasil hasta final de año, el de Casilda ya dejó caer lo que venía: "No sé. El fútbol es muy inestable, especialmente en este país (...) El entrenador dura muy poco. Los proyectos no están consolidados...". Y eso que su equipo, tras pinchar esta semana, no se juega nada en las dos jornadas que quedan, pues ha perdido sus opciones de ganar la Liga.

El técnico argentino tiene una cláusula de rescisión de 660.000 euros, aunque está intentando desvincularse del equipo de Minas Gerais sin que el Marsella tenga que desembolsar esa cantidad.

Sampaoli seguirá, otra vez, los pasos de Marcelo Bielsa, como ya hizo en la selección chilena. En Marsella reemplazará a Villas-Boas con la difícil misión de llevar al Olympique a competiciones europeas. El conjunto marsellés marcha noveno en la Ligue 1, a 15 puntos del cuarto, por lo que tiene casi imposible alcanzar esa plaza por esta vía. Le queda la opción de la Copa, aunque aún están en dieciseisavos de final. De momento, durante las dos próximas semanas, Nasser Larguet seguirá dirigiendo de forma interina al OM.

Tras dos buenos años en Brasil en los que ha peleado por el campeonato, Sampaoli se irá por la puerta de atrás y, como en la mayoría de los lugares por los que ha pasado, no dejará muchos amigos a sus espaldas.