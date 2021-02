Galán, el lateral izquierdo de LaLiga al que Monchi le tiene echado el ojo

Dejado atrás el mercado de enero, el Sevilla FC avanza en el calendario en este tramo final de la temporada en el que los de Nervión ponen en juego todas sus aspiraciones. Vivos en las tres competiciones, aunque bastante tocados en Champions tras caer este pasado miércoles en la ida de los octavos de final frente al Borussia Dortmund (2-3), más francas tienen los de Lopetegui la eliminatoria copera ante el Barcelona y su lucha en LaLiga por quedar entre los cuatro primeros clasificados.

De todo ello, lógicamente, dependerán en gran medida los movimientos de Monchi y su dirección deportiva el próximo verano. La ventana estival se antoja aún lejana, pero el de San Fernando no descansa. Ahora mismo se encuentra en la fase de trabajo que él mismo ha denominado como 'Fútbol neto', en la que ya ha seleccionado a los nombres elegidos para todas las posiciones del campo. Cribados los posibles objetivos futuros por cuestiones meramente deportivas, ahora llega el momento de recalar información y de conocer las situaciones particulares de cada uno de los posibles refuerzos para el Sevilla FC 21/22.

Al margen de cuáles sean los objetivos deportivos del Sevilla FC la próxima temporada, algo que está aún por determinar en el final de la presente, hay ciertas posiciones que Monchi y los suyos tienen prácticamente asegurado que habrá que reforzar. Es el caso, por ejemplo, de los laterales; especialmente el izquierdo, donde Sergio Escudero acaba contrato y no renovará, quedando el 'Huevo' Acuña como el único inquilino natural del carril zurdo, amén del canterano Pablo Pérez, que ahora está empezando a acumular minutos con el Sevilla Atlético tras una primera mitad de la temporada en el que un problema físico le ha tenido en el dique seco más de lo esperado.

De ahí que Monchi, tal y como ESTADIO Deportivo ha podido comprobar por diversas fuentes solventes, haya puesto sus ojos en uno de los laterales izquierdos de LaLiga con mayor proyección a día de hoy. Se trata de Javi Galán. A sus 26 años, el pacense está cuajando una destacadísima actuación con el Huesca de Pacheta, siendo unos de los jugadores más destacados del actual colista de Primera división: 1.917' acumulados en 23 partidos en los que ha sumado un tanto y dos asistencias.

No es de extrañar, por tanto, que sean varios los clubes de nivel que se han interesado por su situación, tal y como ha podido conocer de primera mano la redacción de este diario, tanto por parte del entorno del jugador como desde el propio Huesca. Hasta su técnico, Pacheta, se ha referido recientemente a él: "Sabemos que tenemos jugadores muy apetecibles para otros equipos, no solo Javi Galán. Está rindiendo a un nivel excepcional, hace suya la banda, tanto en el aspecto defensivo como ofensiva. No me extraña que haya gente que hable él y que le empiece a ver con posibilidades para la Selección Española. Es muy joven todavía y puede seguir creciendo".

Javi Galán es un lateral moderno con alma de carrilero; un jugador con recorrido y potencia que criado en el fútbol base de Badajoz llegó al filial del Córdoba como extremo, donde vio puerta con relativa felicidad en Segunda B. Sería Luis Carrión, posteriormente, quien lo reconvertiría a lateral en Córdoba, llegando a ser el prometedor futbolista que es hoy día en Huesca.

Con un valor de mercado (según Transfermarkt) de 3'5 millones de euros y un año más de contrato, todo apunta a que su futuro está lejos del conjunto oscense el próximo verano; especialmente si acaba perdiendo la categoría. Monchi lo sabe y está muy pendiente de su situación.

De hecho, el director deportivo del Sevilla FC ya está al tanto de sus ganas de seguir progresando como futbolista y su deseo de dar un nuevo salto si algunas de las numerosas 'novias' con las que cuenta acaba llegando a un acuerdo con el Huesca, equipo con el que está muy comprometido y en el que trabaja a conciencia con la idea de intentar revertir su actual situación deportiva. Pese a ello, a nadie le amarga un dulce, y el Sevilla FC lo es.

Pero no son los de Nervión los únicos interesados, siendo varios los clubes importantes que han centrado sus miradas en Javi Galán. De hecho, dos de ellos ya se han dirigido directamente al Huesca con su intención de hacerse con los servicios del lateral izquierdo. La respuesta del conjunto azulgrana siempre ha sido la misma: su cláusula de rescisión. Unos ocho millones de euros que, entienden, no son elevados para las prestaciones que puede ofrecer Galán.

El interés del Sevilla FC, por ahora, no ha ido más allá de un exhaustivo seguimiento y algunos contactos para conocer su situación contractual y predisposición a dar el salto a Nervión, confiando, también, en que el futbolista pueda acabar saliendo por algo menos a final de temporada; especialmente si el Huesca acaba descendiendo. Los aragoneses, en cambio, están bastante confiados en que si Javi Galán sale este verano (que es lo más probable), lo hará a cambio de la cifra que marca su cláusula.