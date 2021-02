Un molino llamado Haaland, Sancho... y Don Quijote de la Casta (y el coraje)

Así define el diccionario de la RAE, en una de sus dos acepciones, una 'Quijotería' o algo 'Quijotesco': "Intento de una persona de hacer cosas imposibles para defender sus creencias". Y al Sevilla Fútbol Club le viene como anillo al dedo esa descripción. Sí, porque si el Borussia de Dortmund tiene a Sancho y a un molino gigante llamado Erling Haaland, el equipo nervionense no da nunca una causa por perdida. Es el equipo del 'Nunca se rinde'. Es 'Don Quijote de la Casta'. Y del coraje, por supuesto.



El Dortmund dio un paso importante para encarrilar su pase a los cuartos de final de la Champions League al vencer por 2-3 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. No obstante, el tanto de Luuk de Jong en la segunda mitad hace creer a un Sevilla FC que se siente vivo. Los germanos, que se fueron con 1-3 al descanso, levantaron el pie del acelerador tras la reanudación y Monchi, en zona mixta, ya les alertó de su equivocación: "Ellos han cometido un pequeño error, porque nos han dejado con vida. No saben de nuestra historia y nuestra capacidad. Nunca nos rendimos, ni bajamos los brazos".



El director general deportivo aún tuvo tiempo para una última arenga antes de centrarse de nuevo en LaLiga. Su tuit de madrugada estaba calculado para motivar a todos los suyos, para que toda la familia nervionense apriete los dientes y no vea la hora de ir a Alemania a remontar la eliminatoria. "A la cama con el orgullo rozándome la calva. Como dice mi amigo Santi: ¡Somos el puto Sevilla Futbol Club!".





Una última reflexión antes de pensar en Osasuna.

Perdemos 2-3, ante un magnífico equipo y no hay ni uno de los nuestros, ni uno, que no piense que vamos a remontar.

A la cama con el orgullo rozándome la calva.

Como dice mi amigo Santi:

¡Somos el puto Sevilla Futbol Club! — Monchi (@leonsfdo) February 17, 2021

Explosión goleadora en 2021

El menos goleado desde el cambio de año



Ya remontó una derrota en casa... y acabó siendo campeón

En Alemania ya conocen su casta y coraje

Lo que el Monchi quería resaltar es, precisamente, esa 'Quijotería' que caracteriza al Sevilla FC; un equipo muy fuerte mentalmente.tras su desastrosa primera mitad,(recordando a aquel 3-3 con el Liverpool tras ir 0-3) y dejó claro por enésima vez que a este clubcuando tienes la oportunidad. "No hay ni uno de los nuestros que no esté convencido de que vamos a remontar", decía el de San Fernando. Para conseguirlo, debe marcar al menos dos goles y no encajar. Y hay motivos más que de sobra para confiar en que los de Lopetegui pueden hacerlo:El Sevilla de Lopetegui siempre ha brillado más por su solidez defensiva y por su afán por conservar la ventaja cuando se pone por delante, que por ser un conjunto insaciable en ataque. Sin embargo, con el cambio de año ha dado rienda suelta a su producción anotadora y ha sido capaz de marcarEs más, en los cuatro últimos meses: ante el Real Madrid (0-1) y el Atlético (2-0), en LaLiga, y el Chelsea (0-4) en Champions.La mejoría ofensiva no ha supuesto tener que renunciar al equilibrio. Todo lo contrario, hasta que Dahoud soltó un zapatazo que se coló por la escuadra de, el Sevilla FC encadenabaun solo tanto. Hasta el choque ante el Borussia de Dortmund, el Sevilla FC llevaba. De hecho, el marroquí ha acabadoesta temporada. Un dato espectacular.Es decir,. De hecho, es rarísimo verle encajar tres tantos en el mismo encuentro. Sólo le ha sucedido en dos de sus 35 partidos, en el 0-4 con el Chelsea y el 2-3 del miércoles. Es más, únicamente en esos dos citados choques y en otros cuatro concedió más de un tanto en contra.El Sevilla sólo ha perdido tres veces la ida de una eliminatoria europea en casa y únicamente en una de esas tres ocasiones logró darle la vuelta. No obstante, cuando lo consiguió fue para ser campeón y levantar al cielo de Turín su tercer título de la Europa League. Fue en elde los octavos de final de la, cuando else impuso por 0-2 () pero los nervionenses pasaron en la tanda de penaltis tras replicar el resultado () en la vuelta.El, en la Champions de hace dos años (1-2 y 0-0) y elen la UEFA 10/11 (1-2 y 0-1), sí fueron capaces de eliminar a los del 'Dicen que nunca se rinde'.Como destaca el especialista en estadísticas Fran Martínez en su cuenta de @LaLigaenDirecto, el Sevilla FC ya ha conseguidopara pasar o igualar la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el poderoso Borussia de Dortmund.Unde Jürgen Kloop en 2005; unen 2009, unen 2013 y unen 2015 son los procedentes que invitan al optimismo al Sevilla, a su afición y a un Monchi que, pase lo que pase, seguirá con el orgullo rozándole la calva.