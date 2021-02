La nueva cláusula de Bryan Gil en el Sevilla asusta en Barcelona

En Barcelona cunde el desanimo tras la noticia desvelada por ESTADIO acerca de una reunión importante en el futuro de Bryan Gil en el Sevilla FC. El agente del extremo cedido en el Eibar y Monchi se vieron las caras recientemente y, vista la mutua predisposición, sentaron las bases de un acuerdo para la ampliación y mejora del contrato que expiraría en 2023 y que conllevaría un notable aumento de la cláusula de rescisión del barbateño, la gran sensación de esta temporada en LaLiga.

El Barça tenía en su agenda a Bryan Gil como refuerzo deportivo y económico, también. La actual cifra liberatoria es de 35 millones de euros y en el club culé lo consideran asequible, pues podrían afrontar una venta de importe muy superior, reforzarse con el canterano del Sevilla FC y meter en la caja la cantidad sobrante. Según destaca hoy el diario Mundo Deportivo, esos planes se dan ya por imposibles en el Camp Nou, donde están asustados con la nueva cláusula que tendrá el joven extremo.

La información del citado diario barcelonés -que también sitúa al Arsenal entre los postores- asegura que el acuerdo entre Monchi y el agente del jugador Amadeo Rangel, desvelado por ED incluye el visto bueno para elevar su tasación a la inalcanzable cifra de 150 millones de euros. Lo que ha podido saber esta casa, sin embargo, es que esa cifra aún no está cerrada; pero no cabe duda de que rondará esos números después de escuchar lo que se le 'escapó' a José Castro en una entrevista con Radio Marca, en la que dijo ver al barbateño triunfando en el Sevilla FC a partir de la próxima temporada.

"Los jugadores van creciendo en lo deportivo y en experiencia, pero son jóvenes y todavía les puede afectar estos comentarios, es bueno que hablen bien de él, pero va a ser un jugador importante en el Sevilla FC y todo esto que le está ocurriendo es grande para nosotros. Tiene contrato con el Sevilla, tiene una cláusula alta, aunque no quiero hablar de su cláusula porque quiero que triunfe con nosotros. No pienso en esto (en una oferta del Barça), sino en que vuelva y que haga un gran trabajo con nosotros", manifestó el presidente blanquirrojo, dando a entender que el blindaje está encarrilado.

En la misma línea se pronunciaba hace unos días en la Ser Catalunya Germán Vaya Ballabriga, más conocido como 'Mani', que ha sido técnico de los equipos de La Masía y ejerce actualmente como ojeador y captador del Barça en Andalucía. Su nombre, entre muchos otros productos del sur español, se asocia como clave en la operación que llevó a Ansu Fati desde la cantera del Sevilla FC a la factoría azulgrana y ya advertía que eran "o 35 millones ahora o 150 a partir de verano".

"He hablado con Ramon Planes (secretario técnico del Barcelona), que me atiende perfectamente, y creo que tiene un gran éxito con los jóvenes, como Trincao, Pedri y Araujo. Ramón tiene en mente a Bryan Gil. Tiene en cartera a los ocho mejores futbolistas andaluces jóvenes. Lo de Bryan Gil, si lo hacen ahora, sé que saldría por unos 35 millones de euros. Si renueva con el Sevilla FC, serán 150 millones, porque el futbolista es impresionante", señaló Mani, que recomendaba una ofensiva inminente.

El propio Bryan Gil se refirió también a su futuro esta semana y dejó claro su deseo de triunfar en Nervión. "Es cierto que hay jugadores muy 'top'. Ahora, con la llegada de jugadores como el Papu Gómez a esa posición, está Lucas (Ocampos), está Suso, Munir... Hay competencia, pero volveré el año que viene y tendré que competir con ellos. Si quiero jugar en el Sevilla, es lo que tengo que hacer. Si no, siempre voy a estar de un sitio para otro", señaló en 'El Larguero', confiando en aprovechar un perfil único en el fútbol de hoy en día.

"Es verdad que cuesta salir, y más yo, que llevo en Sevilla desde que tenía nueve años y es complicado. Pero es verdad que a mí me animo mucho Amadeo (Rengel), que es mi agente, y me convenció de que saliese, coger minutos en Primera y es lo que mejor me ha venido. Si el año pasado no hubiese dado el saltito de ir a Leganés en mitad de la temporada, este año creo que habría sido imposible venir al norte", añadió el joven canterano nervionense, quien admitía que está creciendo mucho con Mendilibar en la "mejor temporada" de su incipiente e ilusionante carrera.