Palop no ve "fácil" superar su récord de imbatibilidad

La derrota de este miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Borussia de Dortmund (2-3) impidió, además, que Yassine Bono pudiera superar el récord de imbatibilidad en todas las competiciones del cuadro nervionense, en manos del valenciano Andrés Palop.



Así, con el gol de Mahmoud Dahoud en el 19', para igualar el tanto inicial de Suso, dejó la racha del meta marroquí en 728, a escasos 52 de la marca que todavía ostenta el otrora capitán sevillista, conseguido en la temporada 08/09.



En aquél curso, Palop dejó su portería a cero ante el Salzburgo (2-0 y 0-2) en la previa de la Europa League y el Stuttgart (2-0) en el primer encuentro de la Fase de Grupos, y, en Liga, ante el Betis (0-0), el Espanyol (2-0), el Atlético de Madrid (0-1), el Athletic Club (4-0) y el Almería (0-1), además de los 15 primeros minutos del encuentro ante el Málaga en La Rosaleda, cuando Adrián López consiguió batirle dejando en 780' el tope histórico.



Por su parte, Bono no encajaba un gol desde el minuto 11 ante el Alavés (1-2), en la jornada 19 de Liga. Desde entonces, Cádiz (3-0), Valencia (3-0), Eibar (0-2), Almería en Copa (0-1), Getafe (3-0), Barcelona también en el torneo del K.O. (2-0) y Huesca (1-0) se habían ido de vacío ante el cancerbero marroquí.



Sigue, pues, intacto el récord del que fuera el héroe de Glasgow, algo que el propio Palop ve difícil que se pueda batir.

"No es fácil, no te lo voy a negar, son muchos minutos, han pasado trece años, pero me hubiera alegrado que lo hubiera superado porque los registros están para superarlos", comentaba al respecto en Movistar+ el de La Alcudia, quien, no obstante, se mostró algo más positivo con las opciones de remontada del equipo en la vuelta. "Ha sido un placer comentar el partido junto a José Sanchis y Axel Torres. Se ha perdido una batalla pero no la guerra. Estoy seguro de que cada uno sabe ya lo que tiene que mejorar para la vuelta y el modo resiliencia está ON . #DicenQueNuncaSeRinde"·





Ha sido un placer comentar el partido @SevillaFC vs @BVB junto a Jose Sanchis y @AxelTorres . Se ha perdido una batalla pero NO la guerra . Estoy seguro q cada uno sabe ya lo que tiene que mejorar para la vuelta y el modo Resiliencia está ON . #DicenQueNuncaSeRinde . pic.twitter.com/mJaMvbhOgc — Andrés Palop (@Palop1) February 18, 2021