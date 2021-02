El plan de Monchi para Navas, que termina contrato en junio, y para las dos bandas

Entre los frentes abiertos de Monchi de cara a la próxima temporada se encuentra la renovación de Jesús Navas, que termina contrato en junio. Nadie duda de su continuidad pero a día de hoy no se ha firmado ninguna renovación, situación que el director deportivo aclara en la entrevista concedida a ESTADIO Deportivo, en la que ve al palaciego muchos años más en Nervión y no sólo como futbolista.

"Espero que Jesús sea santo y seña del Sevilla en los próximos años, en muchos años, como futbolista y... Yo ahora mismo estoy en el Estadio Jesús Navas y eso lo dice todo. Jesús tiene que ser un referente, va a serlo durante mucho tiempo aún como futbolista y después como ejemplo para todos. Debe estar en el Sevilla el tiempo que él crea oportuno", explicó con claridad Monchi, al que no deja de sorprender su rendimiento sobre el campo.

"Es un ejemplo de rendimiento, de entrega, de idetificación con el club. Ojalá se pudiera clonar a Jesús Navas y que hubiera muchos Jesús Navas", indicó a ED Monchi, que se refirió al creciente protagonismo de Aleix Vidal ante los problemas físicos que está arrastrando Navas en el presente curso. De ese modo, revela el porqué de su buen momento.

"Al futbolista no se le olvida jugar, a veces es la persona, la que no encuentra su hábitat para desarrollar sus cualidades. Aleix está feliz, se le ve, y eso ha hecho que vuelvan a salir sus cualidades, las que tenía cuando lo trajimos del Almería o lo vendimos al Barcelona. Todos tenemos momentos más complicados a nivel no profesional y nos cuesta trabajar. Aleix es ahora una persona feliz y se le ve en el día a día y está rindiendo al nivel futbolístico que él tiene", explicó.

Además, custionado sobre la posibilidad de reforzar las bandas en verano, ya que Escudero acaba contrato y Aleix ha tardado en contar para Lopetegui, Monchi alaba a las piezas con las que se cuenta a día de hoy y recuerda que Pozo está creciendo en el Eibar. "Valoro mucho la aportación deportiva de Sergio Escudero. En los últimos cinco años ha jugado una media de 35 partidos por curso. Me gustan sus condiciones depoertivas y dentro del vestuario suma. Por tanto, estoy muy satisfecho con él".

En cuanto a la derecha aseguró que no sólo tienen "a Navas y a Aleix", sino también "a un chico en el Eibar como Pozo que está creciendo". Por ello, afirmó que, a día de hoy, se encuentra "tranquilo en esas posiciones".