Sevilla se 'venga' y 'atrapa' al Dortmund

El Borussia Dortmund frenó de momento las aspiraciones europeas del Sevilla con un resultado favorable en la ida, pero tal vez recuerde este partido y no de forma muy positiva si le pasa factura en su duelo más esperado del año en la Bundesliga: el derbi del Ruhr ante el Schalke 04.



El conjunto de Dortmund apenas tendrá tiempo para preparar el choque del sábado después de que el vuelo chárter procedente de Alemania que venía a recogerlos no pudiera aterrizar en Sevilla y tuviera que trasladarse a Málaga.



Los densos bancos de niebla que cubrían Sevilla y su área metropolitana esta mañana depararon retenciones en las principales vías de acceso a la capital andaluza. Y también impidieron que los vuelos salieran y llegaran con normalidad.



Y el Dortmund, que tenía previsto partir a las 11:0 horas, seguía atrapado a media mañana de hoy en su hotel de Torre sevilla y sin saber cuando salir. "Lamentablemente, todavía estamos atrapados aquí en el hotel de Sevilla. Nuestro avión no pudo aterrizar debido a la niebla", se lamentaba en Sport1 el director deportivo del BVB, Michael Zorc.



"El entrenamiento de recuperación del equipo ahora se está retrasando. Por supuesto, con vistas a la preparación para el derbi eso no es exactamente lo ideal", aseguraba el propio Zorc. Finalmente han podido regresar. Tenían la salida prevista para las 13:30 y con un vuelo que dura unas dos horas y media, los pupilos de Edin Terzic tendrán que preparar el partido del sábado (18:30 horas) ante su eterno rival sobre la marcha.