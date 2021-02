"La capacidad de reconocer talento de Sabatini es única; el método de Monchi es más analítico".

Federico Balzaretti, exfutbolista italiano que militara en la Roma entre 2012 y 2015, colgando las botas como 'Giallorossi' y pasando luego a formar parte del organigrama de la dirección deportiva del conjunto romano se desempeña ahora, también, como analista televisivo, habiéndose referido a diferentes cuestiones que atañen al conjunto capitalino, entre ellas Monchi.

Balzaretti, con un largo currículum como scout dentro del club Trigoria, se ha referido a los rumores que hoy día pululan en Italia sobre la posibilidad que tuvo la Roma en su día de firmar a Haaland, hoy en el Borussia Dortmund: "Haaland se le había prometido a la Roma, hemos hablado muchas veces con el padre y su comitiva. Pero creo que no eligió a la Roma, como a la Juventus, por un camino técnico. Eligió ir a Salzburgo por una elección personal. En Italia quizás hubiera tenido más dificultades al principio. En Austria, en cambio, tuvo la oportunidad de jugar de inmediato. Y también se vio en la elección del Borussia Dortmund tras Salzburgo, yendo a un equipo fuerte pero no a la cima absoluta, para seguir creciendo. Ahora parece preparado para el salto final y definitivo".

También se refirió Balzaretti a Monchi, al que comparó con Walter Sabatini, al que considera su "padre futbolístico". "Nunca he trabajado con un director deportivo durante tantos años, ni siquiera con Ricky Massara", añadió. al mismo tiempo que resaltó las diferencias entre uno y otro.

"La capacidad de conocer el talento, esa intuición, es extraordinaria. Es algo sensacional y paradójico. La capacidad de reconocer el talento de Sabatini es única. El método de Monchi era más analítico, era mucho mejor que Walter en la organización, en la parte más corporativa. Walter tenía una forma más caprichosa de abordar el trabajo. Nzonzi no es uno de los errores del scouting de Monchi, fue un jugador campeón del mundo. No era un jugador por descubrir. Tomada después de haber ganado numerosos títulos juntos en Sevilla. Claramente no se ha asentado en Roma, pero puede pasar en el fútbol", apostilla.